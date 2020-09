Presedintele Iohannis participa joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European. Pe agenda se afla subiecte importante pentru statele UE

Liderii europeni vor aborda si teme de politica externa, in principal relatiile Uniunii cu China si Turcia."Presedintele Romaniei va pleda pentru o Piata Unica puternica si consolidata, care sa poata sprijini dezvoltarea statelor membre ale Uniunii. In acest sens, va sustine necesitatea identificarii de mijloace pentru a restabili buna functionare a Pietei Unice dupa criza COVID-19 si pentru a pune in aplicare masurile pentru consolidarea acesteia.Totodata, Presedintele Klaus Iohannis va arata ca o Piata Unica mai integrata inseamna o Piata Unica mai conectata si mai incluziva. De aceea, dezvoltarea infrastructurii de transport , energie, mediu, precum si a infrastructurii digitale este esentiala pentru tari precum Romania, aflate la periferia geografica a Uniunii", se arata in comunicat.Seful statului va sustine demersurile in favoarea unei industrii europene puternice, rezistente si competitive la nivel global. In acest context, presedintele Iohannis va sublinia faptul ca efortul de modernizare necesar tranzitiei duble - verzi si digitale - va necesita investitii masive, contribuind, astfel, la stimularea competitivitatii si autonomiei strategice a Uniunii Europene."Presedintele Klaus Iohannis se va referi la necesitatea asigurarii depline a complementaritatii intre autonomia strategica in diverse sectoare si deschiderea economiei europene, una dintre valorile fundamentale ale Uniunii. Totodata, presedintele Klaus Iohannis va evidentia faptul ca autonomia strategica a UE trebuie construita pe baza unei piete interne depline si functionale", mentioneaza Administratia Prezidentiala.Seful statului va saluta importanta acordata la nivelul Uniunii procesului de transformare digitala a Europei, precum si fondurile importante care vor fi acordate pentru dezvoltarea unor tehnologii digitale avansate si a unor infrastructuri de retea de foarte mare capacitate in intreaga Uniune Europeana."Presedintele Klaus Iohannis va mentiona ca Piata Unica presupune, pe langa oportunitati incontestabile, si provocari in domeniul social. In acest sens, presedintele Romaniei va sublinia necesitatea protejarii grupurilor vulnerabile, inclusiv a lucratorilor sezonieri, a caror situatie trebuie imbunatatita prin actiunea comuna a institutiilor europene si a statelor membre ale Uniunii", arata Administratia Prezidentiala.