Presedintele Iohannis participa la reuniunea Consiliului European in format videoconferinta

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in cadrul reuniunii, vor fi abordate Planul de relansare economica si Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 revizuit propuse recent de catre Comisia Europeana, procesul de negociere a relatiilor viitoare dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii, precum si subiecte de politica externa.Sefii de stat si de guvern din statele membre ale Uniunii vor avea discutii aprofundate cu privire la elementele incluse in pachetul de masuri de relansare economica propus de catre Comisia Europeana (Next Generation EU), prezentand pozitionarile cu privire la aspectele de interes prioritar pentru statele membre. Ulterior acestei reuniuni, presedintele Consiliului European, Charles Michel, va prezenta varianta revizuita a pachetului de negociere pentru viitorul buget al Uniunii pentru perioada 2021-2027 si pentru Planul de relansare economica."Presedintele Romaniei va mentiona ca propunerile Comisiei Europene reprezinta o buna baza de pornire in negocieri, in vederea asigurarii resurselor pentru acoperirea nevoilor financiare substantiale din perioada post-criza COVID-19. Seful statului va sublinia faptul ca toate statele membre au nevoie de sprijin financiar in acest proces de recuperare economica, chiar daca intr-o masura diferita, in conditiile in care instrumentele si mecanismele nationale se dovedesc insuficiente intr-un astfel de context. Astfel, asigurarea unui acces rapid si eficient la finantare pentru toate statele membre este esentiala pentru a permite acestora sa diminueze daunele produse de criza. Presedintele Klaus Iohannis va reafirma sprijinul Romaniei pentru avansarea negocierilor in vederea obtinerii, cat mai curand posibil, a unui acord final privind viitorul buget multianual al Uniunii, subliniind ca viitorul buget ar trebui sa fie substantial, echilibrat si capabil sa raspunda preocuparilor statelor membre", arata Administratia Prezidentiala.De asemenea, membrii Consiliului European vor discuta despre pasii de urmat in cadrul negocierii relatiilor viitoare dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii, avand in vedere faptul ca progresele obtinute pana in prezent in procesul de negociere sunt limitate, existand un numar de domenii in care se mentin divergente importante intre cele doua parti.