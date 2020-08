Presedintele Iohannis: Sunt impotriva traseismului politic. Nu am girat niciodata un traseism politic

In cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Cotroceni, presedintele a fost intrebat de un jurnalist daca a "girat" trecerea unor primari si parlamentari de la PSD la PNL "Nu le-am girat. Ba dimpotriva. Dupa cum stiti foarte bine, si saptamana trecuta m-am exprimat clar, franc, impotriva traseismului politic. Deci, nu va suparati, acea parte din intrebare mi se pare extrem de tendentioasa si probabil chiar gresit formulata. Eu nu am girat niciodata un traseism politic, nici nu am de gand sa o fac si nici nu cred ca cineva banuieste ca am facut-o. Eu sunt impotriva traseismului politic, iar acei primari sau parlamentari sau consilieri care au trecut de la un partid la altul nu trebuie sa-mi explice mie de ce au facut-o, fiindca eu nu am nicio autoritate sa-i spun unui politician ce sa faca. Dar fiecare dintre ei va trebui sa explice propriului electorat de ce a trecut dintr-o parte in alta. Dar pe mine, altadata, va rog sa ma intrebati intr-o formulare corecta, care nu se constituie intr-o supozitie total eronata", a spus seful statului.Raspunzand unei alte intrebari asemanatoare, Iohannis a explicat ca este posibil ca un politician sa treaca de la un partid la altul atunci cand isi schimba doctrina, insa asemenea cazuri sunt rare."Eu sunt impotriva traseismului politic, insa eu, presedintele, nu sunt in niciun partid. Asa scrie in Constitutie si, in consecinta, nu pot eu sa intervin intr-un partid politic sa-i spun sa faca, sa incurajeze sau sa nu incurajeze trecerea unor politicieni dintr-o parte in alta. Dar public am tot dreptul si cred ca romanii asteapta sa imi spun opinia si atunci, repet, eu, Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, sunt impotriva traseismului politic. Adica sunt impotriva ca un politician sa treaca din motive electoraliste dintr-un partid in altul. Atentie, din motive electoraliste. Se poate intampla ca unii sa-si schimbe doctrina, dar asta mie mi se pare o situatie rarisima", a mai spus Iohannis.