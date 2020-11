Presedintele Iohannis anunta restrictii radicale incepand de saptamana viitoare: "Masurile luate pana acum nu mai sunt suficiente"

In sinteza, masurile anuntate de presedintele Klaus Iohannis in cadrul sedintei de guvern. O sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta va avea loc vineri, 6 noiembrie, ocazie cu care propunerile vor fi reiterate. Cel mai probabil, lista de restrictii va fi aprobata printr-o Hotarare de Guvern emisa tot vineri, 6 noiembrie, si- Predarea orelor la scoala se va face exclusiv in sistemul online.- Angajatii din sectorul public si privat vor trece la telemunca peste tot unde este posibil.- Magazinele trebuie inchise seara cel tarziu la ora 21.00.- Circulatia persoanelor pe timpul noptii va fi restrictionata, cel mai probabil pe baza de declaratie pe propria raspundere.- Petrecerile, si cele publice si cele private, vor fi interzise.- Targurile si pietele trebuie inchise.- Portul mastii trebuie sa devina obligatoriu peste tot in tara, in toate locurile publice si la toate locurile de munca, indiferent daca vorbim despre locuri din interior sau din exterior.- Firmele trebuie obligatoriu sa isi decaleze programul de functionare astfel incat transportul public sa functioneze cu o incarcare mult mai mica, permitand distantarea intre persoane."Multumesc pentru invitatie, ma bucur sa va revad pe toti aici, insa aceasta bucurie e umbrita de evolutia pandemiei de la noi si cred ca suntem, pe buna dreptate, cu totii ingrijorati. Am avut astazi aproape 10.000 de cazuri noi de persoane care s-au imbolnavit am avut multi, prea multi care au decedat.Trebuie sa fim foarte realisti - sunt necesare masuri mai ferme pentru a controla extinderea pandemiei. Masurile luate pana acum nu mai sunt suficiente. Sunt necesare masuri in plan national precum scolile sa treaca toate in online. Angajatii si din public si din privat sa treaca la telemunca peste tot unde este posibil. Magazinele trebuie sa fie inchise seara cel tarziu la ora 21.00. Circulatia pe timpul noptii trebuie restrictionata. Petrecerile si cele publice si cele private trebuie interzise. Targurile si pietele trebuie inchise. Portul mastii trebuie sa devina obligatoriu peste tot in tara, in toate locurile publice si la toate locurile de munca, indiferent daca vorbim de locuri din interior, cum e aici in sala Guvernului sau in exterior. Portul mastii trebuie sa fie generalizat si obligatoriu, iar firmele trebuie obligatoriu sa isi decaleze programul de functionare astfel incat transportul public sa functioneze cu o incarcare mult mai mica, permitand distantarea intre persone", a declarat presedintele Iohannis."Nu dorim sa inchidem economia romaneasca. Da, vrem ca romanii sa isi continue viata cat de mult se poate apropiat de o viata normal, doar ca nu suntem in conditii normale, suntem in conditii de pandemie si nu putem face abstractie de acest lucru. Invit guvernul sa organizeze alegerile in cele mai bune conditii. In acelasi timp incepe campania electorala. Va fi in conditii foarte speciala si urmeaza curand votul. Este posibil. Am dovedit-o cu ocazia alegerilor locale care au avut loc acum putin timp", a mai precizat presedintele.Despre posibilitatea amanarii alegerilor, presedintele a precizat ca "democratia nu poate fi pusa in paranteza"."Democratia trebuie garantata si democratia se garanteaza prin alegeri, prin alegeri libere si natiunile puternice tin la alegeri democratice chiar si in conditii de criza. Ce exemplu mai bun decat alegerile care au avut loc acum putine ore in SUA. Acolo sa ne uitam - la democratiile consolidate cu traditii vechi, cand vrem sa vedem cum se gestioneaza alegeri pe timp de criza. In SUA au avut loc alegeri in conditiile in care au aproape 100.000 de cazuri noi in fiecare zi si totusi ele s-au organizat si au avut prezenta record. Daca ati vazut la televizor - lume multa la alegeri, toti organizati, cu masca. In SUA s-au organizat alegeri in plin razboi dar au tinut sa faca alegeri, fiindca asa trebuie in democratie. Asa fac democratiile puternice si natiunea romana e una puternica si dragii mei, vom trece impreuna prin aceasta criza", a adaugat Iohannis."Solicit sa fie pregatite propunerile pentru modificare pentru ca propunerile CNSU sa fie adoptate de Guvern. Aplicabilitatea masurilor trebuie sa fie de luni. Intr-un fel e bine pentru ca ele sa fie mai bine cunoscute inainte de a intra in vigoare. Aici solicit autoritatilor sa isi ia angajamentul in aplicarea ferma a acestor masuri. Noi suntem pregatiti sa organizam alegerile in asa fel incat riscul sa fie aproape egal de zero", a precizat Ludovic Orban Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi 9.714 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus . De asemenea, au fost inregistrate 121 de decese si 1.014 pacienti internati la ATI.