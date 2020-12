Presedintele Iohannis viziteaza centrul de stocare a vaccinurilor anti-COVID-19 de la Institutul "Cantacuzino"

Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita va avea loc incepand cu ora 13,00.Avizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" din Bucuresti ca centru national de stocare al vaccinurilor impotriva COVID-19 este in curs de realizare, fiind finalizate toate etapele de amenajare a spatiilor, inclusiv montarea ultracongelatoarelor de stocare la -80 grade C, iar pana vineri vor fi finalizate la nivelul CNCAV (Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19) procedurile de lucru care privesc activitatile medicale si logistice desfasurate pe parcursul campaniei de vaccinare.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, luand in considerare ca Agentia Europeana a Medicamentului a anuntat data de 23 decembrie ca data probabila pentru acordarea autorizatiei conditionate de punere pe piata pentru vaccinul impotriva COVID-19 produs de BioNTech si Pfizer, CNCAV are in vedere primirea vaccinului in Romania in perioada 26 - 31 decembrie.Dozele de vaccin din prima transa "simbolica" vor fi alocate pentru vaccinarea personalului medical din cele 10 unitati medicale de faza I.De asemenea, conform comunicatului, in aceasta perioada vor incepe activitatile de training al personalului vaccinator.Se estimeaza ca toti membrii echipelor de vaccinare vor realiza acest training pana cel tarziu pe data de 25 decembrie 2020.CITESTE SI: VIDEO Drama primului roman condamnat la inchisoare pentru zadarnicirea combaterii bolilor: avea dizabilitati mintale grave si statea pe strazi