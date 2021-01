Presedintele Iohannis viziteaza marti, la ora 12.00, centrul de vaccinare de la Romexpo

Prefectura Bucuresti a anuntat ca de miercuri isi vor incepe activitatea doua centre cu 10 puncte de vaccinare, amenajate in cadrul Complexului Expozitional Romexpo si la Clubul Seniorilor Mihai Eminescu, Calea Plevnei.De asemenea, in sedinta extraordinara a CMBSU de luni a fost aprobata schimbarea destinatiei urmatoarelor spatii in centre de vaccinare:1. Complexul Expozitional Romexpo, B-dul Marasti nr. 65-67 - 12 centre si 64 puncte de vaccinare;2. Centrul de zi Sfanta Maria, Str.Oituz nr. 9 - 1 centru si 5 puncte de vaccinare;3. Centrul de Ingrijire si Gazduire Neghinita, Str. Viitorului nr.54 - 1 centru si 4 puncte de vaccinare;4. Circul Metropolitan, Aleea Circului, nr. 15 - 3 centre si 14 puncte de vaccinare;5. Centrul cultural Eminescu, Parcul National - 1 centru si 3 puncte de vaccinare;6. Palatul National al Copiilor Bucuresti, B-dul Tineretului nr.8-10 - 2 centre si 8 puncte de vaccinare;7. Grand Arena Mall, B-dul Metalurgiei nr 12-18 - 2 centre si 6 puncte de vaccinare;8. Sun Plaza, Calea Vacaresti nr.395 - 2 centre si 10 puncte de vaccinare;9. City Office, Piata Eroii Revolutiei - 1 centru si 4 puncte de vaccinare;10. Centrul Multifunctional "Sf. Andrei" - 1 centru si 4 puncte de vaccinare;11. Clubul Seniorilor "Mihai Eminescu" - 1 centru si 6 puncte de vaccinare;12. Universitatea Politehnica Bucuresti - 3 centre si 16 puncte de vaccinare.Potrivit Prefecturii Bucuresti, in mare parte centrele de vacinare sunt deja operationalizate - 14 centre de vaccinare cu 73 de puncte de vaccinare - iar celelalte sunt in faza avansata de amenajare, urmand a fi deschise etapizat, in functie de cantitatile de vaccin alocate municipiului Bucuresti si de cererile de vaccinare inregistrate.CITESTE SI: