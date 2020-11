Presedintele Klaus Iohannis efectueaza o vizita la Call Center-ul DSP Bucuresti

Call Center-ul la care bucurestenii pot suna atunci cand vor informatii privind pandemia de coronavirus , dar pot fi si indrumati sau sfatuiti cu privire la infectarea cu virusului SARS-CoV-2, a fost deschis in luna august.Zeci de voluntari s-au inscris in ultima perioada si sunt prezenti in fiecare zi pentru a raspunde la telefoane.Numarul unic este 021/9462 si poate fi apelat in intervalul orar 08.00- 22.00 de luni pana duminica. In total, 72 de linii telefonice sunt disponibile pentru locuitorii din Bucuresti care doresc sa primeasca informatii.