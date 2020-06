Presedintele Klaus Iohannis participa la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta

Ziare.

Potrivit Administratiei Prezidentiale, reuniunea va fi prezidata de catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care va reprezenta Uniunea Europeana alaturi de Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , si Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell.La reuniune vor participa sefi de stat si de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene si din cele sase state partenere din regiune - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova si Ucraina."In cadrul dezbaterilor ocazionate de reuniune, urmeaza a fi abordate trei teme principale care vizeaza cooperarea si solidaritatea in contextul pandemiei de COVID-19, reafirmarea importantei strategice a Parteneriatului Estic si a valorilor sale fundamentale, respectiv realizarile si obiectivele pe termen lung post-2020 ale acestei initiative. In cadrul dezbaterilor, Presedintele Romaniei va pleda pentru o politica ferma continua de angajament a Uniunii Europene in Vecinatatea sa Estica, care poate deveni, prin progrese ale statelor partenere in domeniul reformelor asumate, un spatiu stabil, predictibil si prosper, compatibil cu valorile si principiile europene", a transmis Adminsitratia Prezidentiala.De asemenea, presedintele Klaus Iohannis va evidentia sprijinul consistent acordat de catre Romania pentru Republica Moldova si Ucraina in vederea combaterii efectelor pandemiei COVID-19, in valoare de peste 3,5 milioane de euro, respectiv de aproximativ 1,75 milioane de euro, precum si trimiterea de personal medical.Reuniunea va incepe la ora 16.00.