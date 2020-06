Presedintele Klaus Iohannis: "Piata Universitatii reprezinta un testament pe care trebuie sa il pretuim si sa il respectam"

Ziare.

"Astazi, la 30 de ani de la acele evenimente sangeroase, Romania este un stat de drept, cu o democratie consolidata, profund atasata de valorile europene si democratice, iar societatea civila este categoric mai puternica si mai consolidata. Sacrificiile pe care le-au facut miile de romani iesiti in strada sunt fundamentul societatii libere si europene de astazi, iar spiritul acestei pretioase mosteniri a fost reconfirmat in alegerile de anul trecut. Privind in urma, pot spune fara ocolisuri ca "Piata Universitatii" reprezinta un testament pe care trebuie sa il pretuim si sa il respectam", a spus seful statului, potrivit Agerpres.El a sustinut ca "Fenomenul Piata Universitatii" a reprezentat si "catalizatorul dezvoltarii si consolidarii societatii civile, a constiintei civice si descoperirea sensurilor libertatii"."Asa-numita 'golaniada' a fost, de fapt, o lectie de democratie autentica. Cei care au raspuns cu violenta extrema unor dorinte legitime pentru o noua ordine sociala si politica si pentru alinierea in randul democratiilor occidentale au refuzat sa inteleaga ca idealurile si aspiratiile nu pot fi nicicand strivite sau anihilate, pentru ca ele nu dispar niciodata. Acest lucru, atat de simplu, nu l-au inteles", a mai spus Iohannis.Dosarul "Mineriadei", a mentionat presedintele, reprezinta o restanta majora a societatii romanesti si a facut apel la cei care se ocupa de acest dosar sa faca dreptate. Seful statului a aratat si ca studentii trebuie sa cunoasca actele de curaj ale studentilor si profesorilor Universitatii din Bucuresti in iunie 1990."Imaginea cu balconul Universitatii, o tribuna a democratiei, va ramane pentru totdeauna simbolul atator intelesuri pe care le-a avut libertatea in acele zile fierbinti de vara, iar tinerii anului 2020 nu trebuie sa uite insemnatatea lui", a declarat presedintele Iohannis, care a salutat initiativa lansarii unui site dedicat "Fenomenului Piata Universitatii".El a mai aratat ca restaurarea Palatului Universitatii din Bucuresti este o "datorie de onoare fata de traditia noastra universitara, dar si fata de cei care au aparat tanara noastra democratie, obtinuta cu atata jertfa". Presedintele Iohannis a mai sustinut si ca autonomia universitara si libertatea academica sunt esentiale pentru ca institutiile de invatamant superior sa isi poata indeplini corect menirea, cu responsabilitate fata de intreaga societate, in absenta presiunilor si a ingerintelor de orice fel."Prin educatia oferita, mediul universitar se constituie, totodata, intr-un promotor al adevarului stiintific si un decodor al fake-news-urilor pe care, din pacate, le intalnim tot mai des. Cred cu tarie in contributia pe care o puteti aduce in marile dezbateri ale societatii, pentru a raspunde corect provocarilor si a dezavua manipularile. Admir verticalitatea cu care universitatea a stiut sa abordeze diferite perioade dificile din istoria recenta", a mai afirmat el.Seful statului s-a declarat convins ca universitatile vor fi si pe viitor un "far pentru democratie, mentinand viu spiritul civic si incurajand participarea activa a comunitatii academice la viata cetatii"."Imi exprim speranta ca Universitatea din Bucuresti va continua sa incurajeze vocea critic-constructiva a propriei comunitati academice, sa pastreze intelepciunea scolilor romanesti cu traditie, dar si sa incurajeze entuziasmul si idealismul tinerilor intelectuali. Astfel, spiritul Pietei Universitatii va continua sa reprezinte un fenomen care transforma in bine societatea romaneasca", a conchis presedintele Iohannis.