UPDATE Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu Nicusor Dan: Mi-a prezentat solutiile pe care le vede si problemele

La finalul intrevederi cu edilul general, seful statului a afirmat ca acest i-a prezentat solutiile pentru problemele Bucurestiului si a subliniat ca in cazul in care Guvernul este un partener solid si ofera sprijin PMB, atunci problemele Capitalei pot fi eficient abordate si rezolvate. Iohannis i-a indemnat din nou pe romani sa voteze duminica la alegerile parlamentare."Tocmai am incheiat o intalnire pe care am avut-o cu domnul Nicusor Dan, primarul general al Capitalei. O discutie foarte buna, aplicata. Domnul primar general mi-a prezentat problemele cele mai grele, cele mai mari pe care le-a gasit de la preluarea mandatului. Mi-a prezentat solutiile pe care le vede si probleme, stim cu totii, sunt multe, incepand de la termoficare, la trafic , la gestionarea deseurilor, la problema poluarii in Bucuresti.Toate acestea sunt chestiuni complicate si am fost foarte bucuros sa vad ca domnul primar general are solutii, are abordari foarte constructive. E evident ca unele dintre aceste probleme pot fi solutionate de Bucuresti daca se folosesc foarte multi bani europeni, daca se construiesc finantari potrivite, dar in acelasi timp am abordat si chestiuni pe care Bucurestiul singur nu le poate rezolva si as da poate doua exemple: chestiunea termoficarii nu poate fi rezolvata in aceasta etapa doar de Primaria Generala, este nevoie de o colaborare stransa si un sprijin solid de la Guvern si autostrada de Centura, care este vitala pentru Bucuresti, pentru a aerisi traficul, de o chestiune care evident cade prioritar in zona Guvernului.Cred ca se poate rezolva tot ce tine de buna gestionare a Bucurestiului, in conditiile in care primarul general si Primaria Capitalei gasesc in Guvern un partener solid, un sprijin solid si atunci intr-un termen rezonabil si problemele Capitalei vor putea fi abordate si rezolvate. Nu uitati maine mergeti la vot", a declarat seful statului, dupa intalnirea cu Nicusor Dan.Nicusor Dan s-a intalnit la Cotroceni cu presedintele si inaintea alegerilor locale, pentru a discuta problemele Bucurestiului, la acel moment, Administratia Prezidentiala transmitand ca presedintele a apreciat ca solutiile propuse de Nicusor Dan sunt fezabile si pot duce la rezolvarea deficientelor grave existente la nivelul Capitalei.De asemenea, de la ora 17:00, presedintele Klaus Iohannis are o intalnire cu voluntarii SMURD si studenti medicinisti voluntari, la Detasamentul de Pompieri "Mihai Voda", Bucuresti.La finalul intalnirii, presedintele va face o declaratie de presa.