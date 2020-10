Presedintele Klaus Iohannis sustine o conferinta de presa la ora 18.00

Seful statului a avut o conferinta de presa si luni seara, unde a vorbit despre cresterea numarului de cazuri de COVID-19 si despre comunicarea defectuoasa a prefectului Capitalei Gheorghe Cojanu privind trecerea Bucurestiului in scenariul rosu, lucru care Iohannis l-a catalogat ca fiind inacceptabil.Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri ca Traian Berbeceanu este luat in calcul pentru a fi numit in functia de prefect al Capitalei.Numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus este in crestere si miercuri. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat miercuri 4.848 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2 - cel mai mare bilant zilnic de la declansarea pandemiei - numarul total al imbolnavirilor ajungand astfel la 1191.102. In ultimele 24 de ore a fost prelucrate 37.025 de teste. De asemenea, s-au inregistrat si 69 de decese, bilantul fiind de 6.065. In prezent, 766 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. Bucurestiul, care a trecut duminica de pragul de 3 in ceea ce priveste incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori, inregistreaza o crestere a acestui indicator, la 3.25.Presedintele Iohannis sustine de la inceputul lunii august, in fiecare miercuri conferinte de presa, in contextul pandemiei de coronavirus.