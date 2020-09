VIDEO Presedintele Klaus Iohannis: "Este foarte putin probabil sa mai revenim la starea de urgenta"

Conferinta de presa sustinuta de Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis Conferinta de presa sustinuta de Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis Publicata de Guvernul Romaniei pe Miercuri, 23 septembrie 2020

In prima parte, presedintele s-a referit la campania electorala si la alegerile locale. La final, raspunzand unei intrebari adresate de un jurnalist, presedintele a spus ca este foarte putin probabil sa se mai revina la starea de urgenta:- In aceasta duminica, mergem la urne pentru a decide cui incredintam responsabilitatea administrarii comunitatilor noastre. Sta in puterea noastra sa alegem viitorii primari.De ce e aceasta alegere atat de importanta? Pentru ca de cei care vor castiga depinde ca spitalele si scolile sa fie modernizate, drumurile sa fie reparate.- Alegerile ar fi trebuit sa aiba loc cu cateva luni in urma, dar atunci au fost amanate pentru ca existau foarte multe necunoscute cu privire la virus. Din pacate, pandemia este departe de a se fi incheiat, insa acum stim care sunt masurile care permit desfasurarea scrutinului in conditii de siguranta.- Exista norme stricte astfel incat sa avem alegeri cu riscuri minime: dezinfectarea riguroasa a sectiilor, circuite separate de circulatie . Daca toata lumea va respecta cateva reguli de baza - purtarea mastii, igiena mainilor, dezinfectarea obiectelor folosite in comun - atunci riscul de infectare este redus la minim.- Practic, exprimarea votului nu difera mult cu alte activitati zilnice, cum ar fi mersul la cumparaturi. Am vazut cum unii competitori recurg la obisnuitele tactici retrograde. Inca mai cred ca oamenii pot fi mintiti.- Aceiasi politicieni se folosesc de majoritatea pe care o au in Parlament inca pentru a promova tot felul de legi populiste stiind foarte bine ca sunt inaplicabile, in aceasta perioada de criza majora in care bugetul e pus sub mare presiune.- Iresponsabilitatea PSD risca sa arunce Romania intr-o criza prelungita. Avem multe modele de comunitati locale de succes, si avem si exemple unde administratiile locale au esuat lamentabil. Mergeti la vot in numar cat mai mare si alegeti-i pe cei care pot face ceva pentru dezvoltarea orasului sau a comunei in care traiti.Intrebari din partea ziaristilorVa asteptati la o noua carantina?Klaus Iohannis: Nu vad motive pentru o situatie in care cetatenii sunt obligati sa stea la domiciliu, dar vedem cum numarul de infectari e in crestere. Noi putem stopa raspandirea epidemiei daca purtam masca, evitam aglomerarile, igiena mainilor.Un profesor a indemnat copii sa nu respecte regulile. A cui e responsabilitatea?Klaus Iohannis: Este un caz singular, reprobabil, nu putem tolera asa ceva si sunt convins ca cei de la Inspectoratul scolar vor lua masuri. E jalnic.Parlamentul a aprobat majorarea salariilor cu 40%. Veti promulga legea?Klaus Iohannis: Este de dorit sa creasca pensiile, salariile profesorilor, sunt lucruri pe care si eu mi le doresc, si deja primii pasi s-au facut, pensiile au crescut cu 14%. Chiar daca ne dorim mai mult, suntem in pandemie, in criza economica si bugetul e deja sub presiuni uriase. Ceea ce ieri a votat o majoritate condusa de un PSD total iresponsabil ar impovara bugetul pe anul viitor cu 6% din PIB, ar trebui sa luam bani din alta parte, ori de peste tot deja banii au fost redusi la minim.Avocatul general al CJUE a decis ca numirea interimara a sefului Inspectiei Judiciare si procedurile de infiintare a Sectiei speciale nu respecta dreptul UE. Cand se va rezolva aceasta chestiune?Klaus Iohannis: Este o propunere a avocatului general, dar aceste propuneri sunt exact lucrurile pe care le-am spus si eu, si PNL , cand PSD s-a apucat sa distruga legile justitiei. Ma bucura ca iata avocatul general de la CJUE are exact aceeasi opinia pe care am avut-o si eu, cu aceste argumente am atacat modificarile PSD. Este o incurajare pentru noi, am spus acum cateva saptamani ca legile justitiei in aceasta toamna trebuie sa intre in discutie si sa fie reparate. Eu voi insista si cred ca voi avea oarecare succes ca dupa alegeri de la MJ sa apara propunerile pentru a reda viteza luptei anticoruptie , pentru a face procedurile transparente si pentru a garanta independenta magistratilor.E oportuna testarea pentru romanii care vin din diaspora?Klaus Iohannis: E o chestiune care se va discuta la Ministerul Justitiei. E o masura care a fost deja introdusa de mai multe tari din UE, unde numarul de infectari e in crestere puternica. Vom analiza daca e necesar sau nu pentru Romania.Avem un nou record negativ, medicii au recomandat sa fie luate masuri la nivel de regiune. Se ia in calcul sa fie implementate masuri precum purtatrea obligatorie a mastii sau testare in masa?Klaus Iohannis: Daca numarul de persoane infectate creste se pot lua astfel de masuri. Sunt adeptul masurilor luate in plan local sau judetean. E important sa se ia masurile mai dure unde riscul e mai mare. Marcel Ciolacu a sustinut azi ca dupa alegeri guvernul intentioneaza sa inchida din nou scolile, e posibil acest scenariu?Klaus Iohannis: Nu, nu e posibil. Daca liderul PSD trebuie sa recurga la astfel de minciuni pentru a se face auzit, e un semnal ingrijorator. Scolile nu se inchid, se trece la invatamant online inainte sl dupa votare pentru a permite pregatirile de vot si dezinfectia profunda. Dupa care toata lumea revine la scoala. Constat ca PSD e nu doar iresponsabil in Parlament, ci se ocupa de imprastierea de minciuni in publicRisca Romania sa aiba fonduri europene suspendate? Agentiile de rating ne-ar putea retrograda?Klaus Iohannis: Din pacate ambele scenarii sunt posibile. Exista discutii cu inalti responsabili din Comisie care ne-au spus frac; daca aceasta rectificare intra in vigoare ni se vor taia 3 mld euro din fonduri europene pentru ca incalcam mai multe prevederi ale tratatelor. Agentiile cu siguranta vor schimba ratingul in mult mai rau. Pentru aceste cheltuieli nu exista pur si simplu bani. Dati-va seama ce se intampla daca se blocheaza miliarde de euro si ratingul de tara e retrogradat. E un scenariu de groaza. Oricat ne-am dori aceste cresteri, ele pot fi facute doar dupa ce iesim din aceasta criza economicaInstanta se pronunta maine in dosarul sotului sefei DIICOT . Veti cere revocarea sa?Klaus Iohannis: Daca apare o condamnare cu siguranta nu va ramane fara urmari. Mai remarc ceva, ati invocat acel aviz al CSM . Daca are cineva curiozitatea sa citeasca avizul, el nu s-a bazat pe acest lucru. ACeasta posibila incompatibilitate nici nu a fost mentionata in aviz, si totusi daca se ajunge la acest scenariu nu voi sta sa astept sa miste altii rotitele.Exista un prag de infectari de la care se impune revenirea la starea de urgenta?Klaus Iohannis: Este foarte putin probabil sa mai revenim la starea de urgenta, disfunctionalitatile au fost majore. Intre timp am invatat multe, stim cum sa gestionam pandemia, stim sa aplicam restrictiii locale si am toata speranta ca vom reusi sa stapanim raspandirea acestei pandemii fara sa reintram in starea de urgenta, care trebuie sa ramana ultima solutie si sper sa nu mai ajungem acolo.De la inceputul lunii august, seful statului a avut saptamanal conferinta de presa, ocazie cu care a oferit explicatii pe tema traseismului, situatiei din justitie , cu predilectie actiunile sefei DIICOT, precum si despre gestionarea pandemiei de COVID-19, organizarea alegerilor locale din 27 septembrie si deschiderea anului scolar care a avut loc pe 14 septembrie.Conferinta de miercuri vine si in contextul in care Parlamentul a adoptat marti proiectele de lege care aproba rectificarea bugetara in forma amendata de PSD prin care sunt majorate pensiile cu 40%. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca este analizata atacarea la CCR a celor doua acte normative adoptate de Legislativ.