Presedintele Klaus Iohannis sustine o conferinta de presa la ora 18.00

Seful statului va vorbi despre situatia la zi in ceea ce priveste pandemia de COVID-19 si masurile de protectie pentru populatie.De asemenea, de la ora 15.30, va avea loc o conferinta de presa sustinuta de presedintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Valeriu Gheorghita, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii si vicepresedinte CNCAV Andrei Baciu, directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, si doctorul Calin Alexandru, de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta.CITESTE SI: Coronavirus Romania. Aproape 3.700 de cazuri noi depistate in ultimele 24 de ore. Numar mare de pacienti internati la ATI