Presedintele Romaniei: Alegerile se pot organiza, daca pandemia nu se agraveaza si se iau masuri foarte stricte

"Personal, sunt convins ca, daca pandemia nu se agraveaza si se iau masuri foarte stricte si specifice, se pot organiza alegerile. Iar daca vorbesc despre alegeri, vreau sa fiu foarte clar: actul de votare se poate organiza in conditii bune.Nu este mai complicat sa mergi sa votezi decat sa mergi la hipermarket sau in magazin sa iti cumperi paine. Se pot institui masuri de distantare, de siguranta, de igiena. Asta se poate. Ceea ce va fi destul de dificil de organizat este campania electorala, care, in cazul in care pandemia nu cedeaza sau se agraveaza, va fi o campanie care se va desfasura in conditii atipice", a explicat Iohannis, intr-o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni.