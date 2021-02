Presedintele Ungariei se plange lui Klaus Iohannis din cauza poluarii de pe Tisa si Somes

Janos Ader a transmis o scrisoare similara si presedintelui Ucrainei. Acesta a cerut presedintilor celor doua tari vecine estice sa-si puna in valoare influenta in vederea opririi poluarii.In scrisoarea adresata lui Klaus Iohannis se sustine ca "inundatiile din ultima vreme au adus, contrar promisiunilor, o noua cantitate imensa de PET-uri si alte deseuri pe teritoriul Ungariei, ceea ce reprezinta un pericol din punct de vedere epidemiologic, totodata impiedica pescuitul si turismul, are un efect daunator grav asupra naturii si in plus este si respingator".Pogtrivit presedintelui maghiar, cauza principala a poluarii este faptul ca populatia isi depune deseurile in zona de inundatie a raurilor. Din textul scrisorilor reies si datele potrivit carora Tisa a transportat anul acesta circa 2.258 metri cubi de deseuri solide, iar din 13 iunie incoace au fost scoase din rau 938 metri cubi de aluviuni mixte, in timp ce din Somes au fost scoase 846 metri cubi de aluviuni mixte, iar inlaturarea deseurilor depaseste deja capacitatea utilajelor."Consider o mare deceptie faptul ca poluarea cu deseuri a raului Tisa nu a scazut in pofida promisiunilor repetate si a devenit in prezent o amenintare permanenta pentru ecosistemul fragil al acestui rau", a scris Janos Ader, precizand ca acest fenomen nu este demn de normele europene.