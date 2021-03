Iohannis a anuntat unde vor ajunge miliardele de euro din Planului National de Redresare si Rezilienta

Patru miliarde de euro vor fi alocate programului "Romania Educata". Vor fi investitii in programul de autostrazi, in digitalizare. Suma de 2,2 miliarde de euro va fi alocata reabilitarii termice a blocurilor si consolidarii cladirilor la cutremur "Am convenit astazi, in cadrul sedintei cu liderii coalitiei de guvernamant, cu prim-ministrul si cu ministrul investitiilor si proiectelor europene, Planul National de Redresare si Rezilienta care urmeaza sa fie supus aprobarii Executivului si, ulterior, transmis Comisiei Europene pentru negociere. Cele circa 30 de miliarde de euro de care vom beneficia prin acest Plan reprezinta o sansa majora pentru dezvoltarea Romaniei, o oportunitate care va permite economiei, dar si societatii romanesti o rezistenta sporita in cazul unor viitoare crize.Totodata, este important sa intelegem ca acest plan, prescurtat PNRR, ne ofera cel mai bun context pentru realizarea reformelor amanate atatia ani, reforme care vor imbunatati viata de zi cu zi a fiecarui roman, prin dezvoltarea si modernizarea activitatii in sanatate, in economie, in educatie si in administratie. Vom pune un accent major pe imbunatatirea accesului la servicii de sanatate, prin dezvoltarea retelei de spitale , crearea de centre medicale integrate in zonele rurale si urbane vulnerabile si dotarea acestora cu aparatura, cabinete cu facilitati de screening, diagnostic precoce si monitorizare a pacientilor cronici. Dorim sa alocam pentru acest obiectiv 3 miliarde de euro", a afirmat presedintele. De asemenea, Planul National de Redresare si Rezilienta ne va permite sa finantam in continuare dezvoltarea retelei de autostrazi in paralel cu promovarea unui transport cat mai putin poluant, domeniu caruia ii va fi alocata suma de 4,5 miliarde de euro."PNRR este o oportunitate extraordinara si pentru sistemul de educatie din Romania. Programul Romania Educata va beneficia de o finantare substantiala, de circa 4 miliarde de euro. Vom avea astfel scoli sigure, curate, cu dotari moderne si laboratoare, dar vom investi si intr-o retea de scoli verzi, eficiente energetic si adaptate provocarilor climatice.Totodata, vom investi in dezvoltarea sistemelor de educatie timpurie, dar si in pregatirea specialistilor in meseriile viitorului prin investitii in invatamantul dual. Scolile din comunitatile dezavantajate vor beneficia de noi masuri de sprijin si servicii suplimentare, pentru ca educatia din Romania nu isi mai permite sa piarda niciun copil.Digitalizarea va fi o parte importanta in Educatie, iar accentul se va pune pe doua componente: formarea competentelor digitale si asigurarea resurselor educationale digitale", a subliniat Iohannis.El a adaugat ca elevii, studentii si cadrele didactice trebuie sa fie pregatiti si sprijiniti sa acceseze aceste instrumente digitale demers in care vor fi investiti 780 de milioane de euro."Europa se dezvolta prin tranzitie verde si digitalizare, iar Romania va investi substantial, la randul ei, in ceea ce inseamna viitorul sustenabil. In asigurarea tranzitiei verzi, vreau sa mentionez doar cateva exemple de proiecte pe care le vom finanta prin PNRR: 1,3 miliarde de euro alocate pentru diversificarea si multiplicarea surselor de energie regenerabila, 1,5 miliarde de euro pentru impadurirea masiva, 4 miliarde de euro pentru combaterea secetei si irigatii, respectiv 5 miliarde de euro pentru promovarea transportului durabil prin dezvoltarea infrastructurii feroviare", a declarat Klaus Iohannis El a afirmat ca digitalizarea pe care ne-o dorim inseamna de fapt mult mai putina birocratie pentru cetateni si un acces mult mai facil la serviciile publice, iar autoritatile vor investi astfel in servicii digitale destinate cetateanului."Investitiile pe care le vom face, totodata, in imbunatatirea mediului urban vor permite locuitorilor sa se bucure de aer mai curat, spatii verzi si spatii regenerate. In acelasi timp, se vor aloca 2,2 miliarde de euro pentru reabilitarea termica a blocurilor si consolidarea cladirilor la cutremur, ceea ce va insemna o imbunatatire a conditiilor de trai. In plus, vor fi facute investitii care vor permite accesul la apa potabila si canalizare", a anuntat Iohannis.Conform presedintelui, investitiile propuse prin acest Plan vor duce la crearea de noi locuri de munca, in special pentru cei afectati de pandemie, la noi oportunitati de afaceri, consolidarea antreprenoriatului si cresterea competitivitatii in economia noastra."Fac un apel la autoritatile publice si partenerii economici si sociali implicati in fundamentarea si implementarea acestui plan sa sustina acest efort integrat, la nivel administrativ, institutional sau privat.