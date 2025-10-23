Radio Europa Libera, din nou in Romania. Iohannis: Avem nevoie de presa care sa ajute cetatenii sa discearna adevarul intr-un ocean de manipulare

Luni, 14 Ianuarie 2019, ora 10:49
8534 citiri
Radio Europa Libera, din nou in Romania. Iohannis: Avem nevoie de presa care sa ajute cetatenii sa discearna adevarul intr-un ocean de manipulare
Foto: Facebook/Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia redeschiderii redactiei Radio Europa Libera in Romania.

"'Aici e Radio Europa Libera!' Se va auzi, incepand de astazi, din nou in Romania, chiar daca intr-o formula noua, adaptata tehnologic lumii in care traim. Salut cu bucurie aceasta relansare cu atat mai mult cu cat Radio Europa Libera a reprezentat oxigenul nostru mediatic atat de necesar supravietuirii in perioada comunista", a inceput presedintele mesajul.

Acesta a transmis ca acest post a fost, inainte de 1989, printre putinele "surse pretioase de informatii pe care puterea comunista dorea, in mod abuziv si prin cenzura, sa le ascunda romanilor".

El a precizat ca prin opiniile si analizele colaboratorilor radioului, postul a contribuit la raspandirea adevarului despre regimul comunist.

"In acele vremuri, posturi precum Radio Europa Libera reprezentau adevarate bastioane ale libertatii, care au intretinut aspiratiile occidentale ale romanilor si speranta ca eliberarea de comunism este posibila", a punctat Iohannis.

Seful statului considera ca redeschiderea redactiei in limba romana este o veste buna, "pentru ca o societate sanatoasa se bazeaza pe o presa libera, iar dumneavoastra ati demonstrat ca sunteti profesionisti in acest domeniu".

"Intr-o Europa divizata, care se confrunta cu multiple amenintari, unele dintre ele de natura interna, avem nevoie de presa independenta care sa ajute cetatenii sa discearna adevarul intr-un ocean mediatic de minciuna, stiri false si manipulare.

Tendinte extrem de periculoase pe care le credeam ingropate intr-un trecut sumbru au reaparut astazi, ascunse sub forme subversive, in discursurile populiste si pline de demagogie ale unor politicieni dispusi sa sacrifice chiar viitorul unei natiuni in numele unor interese meschine si personale", a transmis Iohannis.

Presedintele a adaugat ca umbra intunecata a intolerantei, autocratiei si a discursului urii se abate iar asupra Europei si de aceea redeschiderea radioului devine cu atat mai importanta.

"Aveti o dubla responsabilitate, de a va ridica la inaltimea renumelui istoric al postului dumneavoastra si de a deveni un avanpost respectat in misiunea nobila a corectei informari. Gradul de democratie al unei natiuni este indisolubil legat de capacitatea de a proteja independenta jurnalistilor si de a incuraja corectitudinea si echilibrul editorial.

Raspandirea de articole eronate, lansarea de campanii mediatice care vizeaza atingerea unor tinte politice si care dauneaza grav interesului public si stabilitatii statului pot fi stopate prin efortul jurnalistilor onesti, care urmaresc mereu aflarea adevarului si isi respecta integritatea profesionala", a adaugat el.

Iohannis a precizat ca existenta presei independente este vitala pentru sanatatea societatii noastre.

"Nu poate fi imaginata o Romanie libera intr-o Europa libera fara cel mai de pret aparator al democratiei - presa libera. Exista jurnalisti care merita sa fie sustinuti si al caror efort de a-si pastra verticalitatea avem datoria de a-l recunoaste. Ii incurajez pe toti sa continue si sa nu renunte la standardele lor etice. Campaniile de denigrare si atacurile personale la adresa unor jurnalisti confirma ca pe unii politicieni ii deranjeaza libertatea de exprimare si adevarul spus oamenilor.

Sper ca relansarea Radio Europa Libera, in primul an al noului secol de existenta a Romaniei si la 30 de ani de la inlaturarea dictaturii in 1989, sa marcheze reafirmarea valorilor care fac profesia de jurnalist una esentiala intr-o democratie", a incheiat el.

Amintim ca postul de radio Europa Libera isi reia transmisia in limba romana, cu emisiuni dedicate actualitatii romanesti, incepand de luni.

A.G.

Ciprian Ciucu, aproape sigur candidatul PNL la Primăria Capitalei. "A fost cel mai bine clasat în sondajele noastre"
Ciprian Ciucu, aproape sigur candidatul PNL la Primăria Capitalei. "A fost cel mai bine clasat în sondajele noastre"
Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, anunţă că sondajele făcute de partid arată că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este liberalul cel mai bine clasat în preferinţele...
Unde a făcut premierul Bolojan armata și ce-și amintește din acea perioadă. "Era o armată destul de dură atunci"
Unde a făcut premierul Bolojan armata și ce-și amintește din acea perioadă. "Era o armată destul de dură atunci"
Ilie Bolojan a dezvăluit joi seară, 23 octombrie, unde a făcut armata, "o perioadă din viață care ne-a pregătit pentru viitor". Premierul a povestit că nu a avut totuși un mare șoc atunci...
#Iohannis Radio Europa Libera, #Radio Europa Libera Romania , #presedinte
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a gasit vinovatul dupa FCSB - Bologna: "El a pierdut meciul! O sa rupa banca"
ObservatorNews.ro
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit in accidentul aviatic din Vaslui
Adevarul.ro
Jaful de la Luvru. Noi imagini arata cum hotii au coborat linistiti cu o platforma-elevator, fara urma de politie

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alaska se poate totuși repeta. Trump pune însă condiții, după anularea summit-ului de la Budapesta. Ce vrea neapărat președintele american de la Putin
  2. Republica Moldova reacționează mai rapid decât România. Conducerea Lukoil Moldova - convocată de urgență, în contextul sancțiunilor SUA împotriva companiilor petroliere rusești
  3. Donald Trump demolează Aripa de Est a Casei Albe, într-un proiect ce amintește de tacticile sale de la Mar-a-Lago și Trump Tower. Cine sunt donatorii
  4. Trump avertizează Israelul că va pierde sprijinul SUA dacă anexează Cisiordania. "Mi-am dat cuvântul țărilor arabe"
  5. Trei ofițeri de poliție și alți opt suspecți au fost reținuți într-un dosar de contrabandă cu metale prețioase. Au fost confiscate trei kilograme de aur și peste 100.000 de euro
  6. Două avioane rusești au încălcat spațiul aerian lituanian. Reacția poliției aeriene NATO
  7. Putin amenință SUA. Dacă Rusia va fi lovită de Ucraina cu rachete Tomahawk, răspunsul va fi foarte puternic. "Va fi copleșitor"
  8. Tragedie la malul mării. Directorul unei importante instituții din Constanţa, găsit spânzurat în propria locuinţă
  9. Patriarhul Constantinopolului vine la București, pentru a oficia, alături de patriarhul României, slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale
  10. "Pensiile magistraților au căzut la CCR din cauza pripei". Ministrul Justiției susține că l-a avertizat pe premier de lipsa avizului CSM