Radio Europa Libera, din nou in Romania. Iohannis: Avem nevoie de presa care sa ajute cetatenii sa discearna adevarul intr-un ocean de manipulare

Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia redeschiderii redactiei Radio Europa Libera in Romania.

"'Aici e Radio Europa Libera!' Se va auzi, incepand de astazi, din nou in Romania, chiar daca intr-o formula noua, adaptata tehnologic lumii in care traim. Salut cu bucurie aceasta relansare cu atat mai mult cu cat Radio Europa Libera a reprezentat oxigenul nostru mediatic atat de necesar supravietuirii in perioada comunista", a inceput presedintele mesajul.

Acesta a transmis ca acest post a fost, inainte de 1989, printre putinele "surse pretioase de informatii pe care puterea comunista dorea, in mod abuziv si prin cenzura, sa le ascunda romanilor".

El a precizat ca prin opiniile si analizele colaboratorilor radioului, postul a contribuit la raspandirea adevarului despre regimul comunist.

"In acele vremuri, posturi precum Radio Europa Libera reprezentau adevarate bastioane ale libertatii, care au intretinut aspiratiile occidentale ale romanilor si speranta ca eliberarea de comunism este posibila", a punctat Iohannis.

Seful statului considera ca redeschiderea redactiei in limba romana este o veste buna, "pentru ca o societate sanatoasa se bazeaza pe o presa libera, iar dumneavoastra ati demonstrat ca sunteti profesionisti in acest domeniu".

"Intr-o Europa divizata, care se confrunta cu multiple amenintari, unele dintre ele de natura interna, avem nevoie de presa independenta care sa ajute cetatenii sa discearna adevarul intr-un ocean mediatic de minciuna, stiri false si manipulare.

Tendinte extrem de periculoase pe care le credeam ingropate intr-un trecut sumbru au reaparut astazi, ascunse sub forme subversive, in discursurile populiste si pline de demagogie ale unor politicieni dispusi sa sacrifice chiar viitorul unei natiuni in numele unor interese meschine si personale", a transmis Iohannis.

Presedintele a adaugat ca umbra intunecata a intolerantei, autocratiei si a discursului urii se abate iar asupra Europei si de aceea redeschiderea radioului devine cu atat mai importanta.

"Aveti o dubla responsabilitate, de a va ridica la inaltimea renumelui istoric al postului dumneavoastra si de a deveni un avanpost respectat in misiunea nobila a corectei informari. Gradul de democratie al unei natiuni este indisolubil legat de capacitatea de a proteja independenta jurnalistilor si de a incuraja corectitudinea si echilibrul editorial.

Raspandirea de articole eronate, lansarea de campanii mediatice care vizeaza atingerea unor tinte politice si care dauneaza grav interesului public si stabilitatii statului pot fi stopate prin efortul jurnalistilor onesti, care urmaresc mereu aflarea adevarului si isi respecta integritatea profesionala", a adaugat el.

Iohannis a precizat ca existenta presei independente este vitala pentru sanatatea societatii noastre.

"Nu poate fi imaginata o Romanie libera intr-o Europa libera fara cel mai de pret aparator al democratiei - presa libera. Exista jurnalisti care merita sa fie sustinuti si al caror efort de a-si pastra verticalitatea avem datoria de a-l recunoaste. Ii incurajez pe toti sa continue si sa nu renunte la standardele lor etice. Campaniile de denigrare si atacurile personale la adresa unor jurnalisti confirma ca pe unii politicieni ii deranjeaza libertatea de exprimare si adevarul spus oamenilor.

Sper ca relansarea Radio Europa Libera, in primul an al noului secol de existenta a Romaniei si la 30 de ani de la inlaturarea dictaturii in 1989, sa marcheze reafirmarea valorilor care fac profesia de jurnalist una esentiala intr-o democratie", a incheiat el.

Amintim ca postul de radio Europa Libera isi reia transmisia in limba romana, cu emisiuni dedicate actualitatii romanesti, incepand de luni.

A.G.

