Romania va achizitiona vaccinul impotriva COVID-19, dar si medicamentele, in masura in care ele vor fi disponibile

Intrebat in legatura cu faptul ca sunt multe tari care au semnat unele acorduri pentru achizitionarea vaccinului pentru COVID-19 si de asemenea pentru medicamentu lRedemsivir, daca si Romania are in plan sa faca astfel de achizitii, presedintele a afirmat: "Avem de gand sa achizitionam si vaccinul, si medicamentele, in masura in care ele vor fi disponibile".El a precizat ca de aceste aspecte se ocupa Ministerul Sanatatii."Suntem prinsi in procedura", a adaugat Klaus Iohannis.