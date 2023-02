Se cauta Guvern pentru Romania: Zeci de ONG-uri ii transmit lui Iohannis ce criterii sa respecte

Peste 35 de organizatii neguvernamentale fac apel catre presedintele Klaus Iohannis ca viitorul premier, dar si membrii Cabinetului sau sa fie desemnati pe criterii de integritate si competenta, iar un demers similar sa fie initiat si in cadrul Administratiei Prezidentiale pana la sfarsitul anului.

Oganizatiile semnatare ii transmit presedintelui ca exista un numitor comun al revendicarilor din strada, respectiv lupta impotriva coruptiei si reforma clasei policite, iar un prim pas pe drumul spre un alt fel de a face politica il reprezinta desemnarea viitorului candidat la postul de premier.

"Va solicitam ca pentru viitorul candidat la postul de prim-ministru si pentru membrii Cabinetului sau sa aplicati urmatorul set de criterii de integritate si competenta: integritate si competenta", se arata in apelul transmis presedintelui.

Organizatiile semnatare spun ca, in ceea ce priveste integritatea, viitorul premier, dar si membrii Cabinetului, ar trebui sa nu fie si sa nu fi fost implicati in comiterea de infractiuni sau in scandaluri de coruptie, sa nu fi fost condamnati si nici trimisi in judecata pentru astfel de fapte, sa nu fie si sa nu fi fost implicat in obtinerea unor avantaje (ne) patrimoniale nejustificate si nici in cazuri de conflict de interese, in migratii politice/traseism, nici in comportamente de incalcare a moralei publice in exercitarea unor functii publice, dar nici in promovarea unor valori, pozitii sau proiecte care contravin statului de drept.

De asemenea, viitorul premier ar trebui sa nu fi ocupat functii de conducere in fostul PCR. Alte cerinte sunt: nu a fost informator si nu a facut parte din fosta Securitate si nici din actualele servicii secrete, nu a promovat si nu promoveaza discurs discriminatoriu, bazat pe ura.

In ce priveste criteriul competenta, viitorilor candidati ar trebui sa li se ceara: capacitatea de a impune respect pe baza autoritatii profesionale, de a demonstra buna cunoastere a unui domeniu profesional, de a formula o viziune, prin analiza si sinteza informatiilor culese de catre personalul pe care il coordoneaza, de a coordona echipe de oameni si procese decizionale, precum si capacitatea de a comunica si negocia eficient, atat in interiorul echipei, cat si cu publicul.

In plus, arata semnatarii, componenta oricarui Guvern in Romania ar trebui sa asigure echilibrul de gen.

"De asemenea, solicitam sa faceti un demers similar in interiorul Administratiei Prezidentiale, astfel incat pana la 31 decembrie 2015 intreaga echipa din jurul dumneavostra sa respecte aceleasi criterii. Exemplul Administratiei Prezidentiale este imperativ pentru reformarea institutiilor statului si a clasei politice.

Odata cu aplicarea criteriilor de integritate si competenta, ne dorim ca Presedintele Romaniei sa isi asume demararea unui proces de consultare cat mai ampla cu cetatenii si cu organizatiile neguvernamentale, inclusiv prin folosirea unor instrumente participative care au functionat in alte state democratice si punand in valoare initiativele construite deja in spatiul virtual al protestului din aceasta perioada", se arata in documentul transmis de ong-uri.

Semnatarii spun ca se astepta ca presedintele, in calitatea sa de mediator intre puterile statului, precum si intre stat si societate, sa obtina un angajament politic ca toate aceste cerinte sa fie valorificate prin intermediul unui proces asumat de principalele institutii ale statului (Parlament, Guvern) din care sa rezulte modificari legislative si institutionale care sa raspunda problemelor semnalate de cetateni.

"Subliniem necesitatea ca acest proces de consultare, pe scara larga, sa fie asumat de toate partidele politice si institutiile publice ca o practica fireasca si permanenta in spiritul dorintei reale de consolidare a democractiei participative in Romania si nu ca o simpla manevra de deturnare a protestelor din piata. Reafirmam ca organizatiile neguvernamentale, in general, nu au o vocatie de reprezentare populara; ele doar aduna oameni in jurul unor idei, principii sau drepturi. Organizatiile semnatare, in particular, nu pretind ca vorbesc in numele societatii civile in ansamblul ei, ci doar in virtutea misiunii si expertizei lor", se mai arata in apelul transmis presedintelui.

ONG-urile spun ca modul in care a fost pregatita consultarea publica a presedintelui cu cetatenii si societatea civila organizata, desi probabil bine intentionata, a fost deficitar si, in loc sa creasca increderea publicului in institutiile statului si in organizatiile societatii civile, a provocat inca si mai multa confuzie, suspiciuni si diviziuni la nivelul societatii civile.

"Ne asteptam ca cei responsabili pentru aceasta situatie sa isi asume raspunderea. Solicitam ca propunerile concrete de reforme pe care organizatiile societatii civile le-au cerut in ultimii ani sa nu mai fie ignorate de decidentii politici", se mai arata in document.

Documentul este semnat de reprezentantii a 37 de ONG-uri: Academia de Advocacy, ActiveWatch, Agentia de Dezvoltare Comunitara Impreuna, Asociatia ACCEPT, Asociatia Nationala a Birourilor de Consiliere pentru Cetateni (ANBCC), Asociatia pentru Relatii Comunitare (ARC), Asociatia pro Democratia (APD), Asociatia Romana pentru Cultura, Educatie si Normalitate (ARCEN), Asociatia Tura in Natura, Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale (CENTRAS), Centrul de Resurse pentru participare publica (CeRe), Centrul Parteneriat petru Egalitate (CPE), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), Centrul pentru Legislatie Nonprofit, Centrul Roman de Politici Europene (CRPE), Civitas'99, Confederatia CARITAS Romania, Expert Forum, Federatia Dizabnet - Reteaua Organizatiilor Furnizoare de Servicii in Domeniul Dizabilitatii, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), Federatia VOLUM, Freedom House, Fundatia Alaturi de Voi, Fundatia Comunitara Bucuresti, Fundatia Estuar, Fundatia Parteneriat pentru Actiune Comunitara si Transformare (PACT), Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), Funky Citizens, Grupul pentru Democratie Participativa Plenum, Initiativa Romania, Institutul pentru Politici Publice (IPP), Militia Spirituala, Romani Criss - Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, Salvati Copiii Romania, Societatea Academica din Romania (SAR).

Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, o scrisoare presedintilor partidelor politice parlamentare, pe care ii invita la o noua runda de consultari pentru desemnarea premierului, PSD si PNL fiind chemate luni seara, iar marti - UDMR, ALDE, UNPR si grupul minoritatilor nationale.