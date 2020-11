Sedinta cu membrii Guvernului si specialistii privind gestionarea pandemiei de COVID-19. Participa si presedintele Iohannis

Sedinta va avea loc la ora 13:00, la Palatul Cotroceni.La reuniune participa premierul Ludovic Orban , ministrul Apararii, Nicolae Ciuca , ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat , precum si secretarii de stat in MS general dr. Ionel Paul Oprea si Andrei Baciu.Vor fi prezenti, totodata, directorul Institutului National de Sanatate Publica, sef al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, dr. Adriana Pistol, directorul general al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", colonel dr. Florin Oancea, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, dr. Alexandru Rafila , seful Directiei Medicale din cadrul Ministerului Apararii Nationale, general dr. Dragos Marian Popescu , directorul medical al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Brasov, dr. Andreea Moldovan, vicepresedintele Societatii Nationale de Medicina Familiei, dr. Gindrovel Dumitra, precum si medicul primar in Sectia Boli infectioase de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", Valeriu Gheorghita.