Sfidarea continua. Arhiepiscopul Tomisului il invita pe presedintele Klaus Iohannis la manifestarile religioase de Sfantul Andrei

"Luni, 30 noiembrie, este zi de sarbatoare nationala legala, in care ortodocsii si catolicii romani il cinstesc pe Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei si cel dintai chemat dintre apostoli, care a adus cuvantul Evangheliei pe pamantul Dobrogei de astazi. Arhiepiscopia Tomisului si Inaltpreasfintitul Teodosie, personal, invita autoritatile de stat centrale si locale ( presedinte premier , membri ai Guvernului, parlamentari, prefect, presedinte al Consiliului Judetean, primari, consilieri judeteni si locali etc.) sa ia parte la sarbatoarea nationala religioasa a tuturor romanilor, Sfantul Apostol Andrei", se arata intr-un comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului, transmis sambata.Sursa citata precizeaza ca sambata, 28 noiembrie, de la ora 22.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Acatistul Invierii Domnului si Acatistul Sfantul Apostol Andrei la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta, iar duminica, 29 noiembrie, si luni, 30 noiembrie, de la ora 8.45, ierarhul Tomisului va savarsi Sfanta Liturghie la manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei" din localitatea constanteana Ion Corvin, judetul Constanta.La manifestarile religioase nu pot participa decat credinciosii din comuna Ion Corvin, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta interzicand prezenta altor locuitori la pelerinaje religioase dupa ce rata incidentei la nivelul judetului a trecut de 3. Arhiepiscopia Tomisului a incercat in instanta sa suspende aceasta decizie, dar nu a avut castig de cauza.Sfantul Apostol Andrei s-a nascut in Betsaida, localitate aflata pe malul lacului Ghenizaret din Galileea, si este fratele Sfantului Apostol Petru. Initial era ucenicul Sfantului Ioan Botezatorul, de la care aude ca Hristos este Mesia Cel asteptat. Astfel, devine ucenic al lui Iisus Hristos, chemand si pe fratele sau, Simon, care va deveni Apostolul Petru. De aceea este numit Cel dintai Chemat. Cei doi au renuntat la indeletnicirea de pescari, i-au urmat lui Hristos si, dupa Invierea Domnului, au devenit "pescari de oameni", adica apostoli. Dupa Inaltarea Domnului, sortii au decis ca Andrei sa propovaduiasca in Bitinia, Tracia, Macedonia si Scitia Minor ( Dacia Pontica, Dobrogea de astazi, in cetatile Tomis, Callatis, Histria), apoi Bizant si Grecia. De aceea este cunoscut drept "apostolul romanilor".Conform scrierilor teologice si istorice, Sfantul Apostol Andrei a ajuns pe pamantul dobrogean in jurul anului 60 d. Hr. si s-a oprit cu ucenicii sai aici, unde a gasit trei preoti pagani care slujeau in pestera, geti de neam, cunoscuti sub numele Innal, Rimmal si Pinnal. Pestera este situata in Dealul Urluiului, la 4 km de localitatea Ion Corvin si aproximativ 80 de kilometri de Constanta.Conform traditiei, aici s-a adapostit Sfantul Apostol Andrei, fiind considerata primul lacas de cult de pe teritoriul tarii noastre si poarta de patrundere a crestinismului pe teritoriul Romaniei.Conform istoricilor bisericesti, Sfantul Apostol Andrei a fost martirizat in cetatea Patras, din Grecia de astazi, prin rastignire, cu capul in jos, pe o cruce in forma de X, numita "crucea Sfantului Andrei". Moastele sale au fost duse la Constantinopol in anul 350. In anul 850, imparatul Vasile I Macedoneanul a redat locuitorilor din Patras capul sfantului apostol. In urma celei de-a patra cruciade, moastele Sfantului Andrei au ajuns la Amalfi, in Italia, apoi, in 1462, ele au fost duse la Roma. In anul 1964, capul Sfantului Andrei a fost inapoiat locuitorilor din Patras.In primavara anului 1994, Arhiepiscopia Tomisului a hotarat ca Sf. Andrei sa fie socotit ocrotitorul Dobrogei.In anul 1995, Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane l-a declarat sfant cu cruce rosie, fiind cinstit in toata Patriarhia romana, iar in 1997, Sf. Andrei a fost numit Ocrotitor al Romaniei. In anul 2012, 30 noiembrie a devenit zi de sarbatoare legala.