VIDEO "Vedetele" Antena 3, Codruta Cerva si Oana Lovin, printre persoanele care au vrut sa forteze filtrul de jandarmi la Arcul de Triumf

Reactia Jandarmeriei

Jandarmii au amendat-o pe Codruta Cerva pentru ca nu purta masca de protectie. Oamenii legii au venit peste Codruta Cerva in timp ce filma aproape de Arcul de Triumf de Ziua Nationala. Alaturi de ea era si Oana Lovin. Acestia i-au explicat Codrutei Cerva ca nu are dreptul sa participe la parada de 1 Decembrie 2020.De asemenea, i-au zis sa poarte masca, lucru pe care Codruta Cerva l-a refuzat. Jandarmii au rugat-o sa prezinte acte pentru a dovedi ca nu trebuie sa poarte masca pe motiv de boala."Ce faceti acum este abuz in serviciu! Dragi jandarmi , va faceti de ras! Mi-e rusine de rusinea dumneavoastra! Am dreptul sa circul pe orice strada din tara asta!", a spus Codruta Cerva.Aceasta le-a spus jandarmilor, care nu au lasat-o sa ajunga la ceremonia oficiala, ca ceea ce fac ei nu este sa aplice legea ci "sa se umileasca"."Dragi jandarmi, va notific verbal, ce faceti este abuz in serviciu. Va faceti de ras! Mi-e rusine de rusinea dumneavoastra! Am dreptul sa circul pe orice strada din tara asta!", tipa Codruta Cerva.Potrivit reprezentantilor Jandarmeriei Bucuresti, cele doua persoane au incercat sa treaca de panourile metalice amplasate de jandarmi in zona Pietei Charles de Gaulle. "Li s-a pus in vedere ca este un perimetru restrictionat, au insistat sa intre, dar pana la urma au renuntat", a declarat pentru Mediafax purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, Alexandru Iacob, care a precizat ca cele doua persoane nu au fost sanctionate.Jandarmeria Bucuresti a transmis ca la ceremoniile oficiale organizate cu prilejul Zilei Nationale au voie sa participe cel mult 400 de persoane, iar lista de participanti a fost stabilita de catre organizatori. Pentru a imita raspandirea pandemiei, accesul publicului nu este permis, traficul pietonal si rutier in zona fiind temporar restrictionat.Jandarmii cer cetatenilor sa evite zonele aglomerate: "Din ratiuni de siguranta si sanatate publica, recomandam tuturor cetatenilor sa evite zonele aglomerate si sa respecte prevederile legale in vigoare".CITESTE SI: