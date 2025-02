Vicepresedinte ALDE: Iohannis a incalcat grav Constitutia. Parlamentul ar trebui sa reactioneze

Vicepresedintele ALDE Steluta Cataniciu il acuza pe presedintele Klaus Iohannis de "incalcarea grava a Constitutiei" dupa ce seful statului a declarat ca in politica nu functioneaza prezumtia de nevinovatie, asa cum functioneaza in justitie, ci ca pentru un politician care merge in fata poporului conteaza integritatea, adica sa nu fie suspectat de nimic.

Cataniciu sustine ca Parlamentul ar trebui sa fie obligat sa reactioneze la cele spuse de Klaus Iohannis.

"Aceasta declaratie a dumneavoastra scoate in evidenta o gandire care se situeaza in afara democratiei si a statului de drept si care ne aduce aminte de o alta declaratie, la fel de periculoasa, facuta de un fost ministru tehnocrat al Justitiei, care considera drepturile romanilor un lux. Este o declaratie extrema, surprinzatoare chiar, care ar trebui sa oblige Parlamentul Romaniei la o reactie", i-a transmis Steluta Cataniciu presedinteui Klaus Iohannis.

Vicepresedintele ALDE sustine ca seful statului a uitat de indatorirea sa pricipala aceea de garant al Constitutiei "din dorinta de a distruge cu orice pret coalitia de guvernare PSD-ALDE".

"In lumina acestor obligatii, va aduc la cunostinta un fapt care, in mod cert nu va este strain, pentru ca l-ati facut cu premeditare: declaratia dumneavoastra echivaleaza cu incalcarea grava a Constitutiei Romaniei!", i-a mai transmis Cataniciu presedintelui in scrisoarea deschisa.

"Prezumtia de nevinovatie nu este un moft, asa cum considerati dumneavoastra, ci este un drept fundamental al oricarui cetatean, un drept pe care, prin declaratia dumneavoastra, cat si prin intreaga atitudine, il calcati in picioare. Aceasta nu reprezinta o favoare pe care dumneavoastra o acordati cui doriti, ci constituie unul din principiile fundamentale ale dreptului penal, o garantie a statului de drept (pe care il clamati in fiecare zi) si o valoare fundamentala a spatiului juridic european", mai sustine vicepresedintele ALDE.

Steluta Cataniciu il compara pe Klaus Iohannis cu Traian Basescu de la care spune ca a mostenit apetitul pentru lupta impotriva Parlamentului Romaniei, precum si impotriva oricarui politician care nu este al sau.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Craiova, ca, in ceea ce priveste ministrii cu probleme penale, nu il intereseaza daca primeste demisii sau demiteri, dar o echipa de guvernare nu trebuie sa aiba probleme de integritate.

""Nu ma interseza daca primesc demisii sau demiteri, important este sa avem o echipa guvernamentala care sa nu aiba probleme penale. M-am exprimat de nenumarate ori, persoanele cu probleme penale nu au ce cauta in functii inalte. Pentru un politician conteaza integritatea, sa nu fie suspectat de nimic.

Aud politicieni care spun ca nu sunt vinovati si ca trebuie sa existe prezumtia de nevinovatie. Da, dar in fata justitiei, nu in fata poporului! Un guvern trebuie sa fie format din oameni curati, integri", a completat Iohannis", a declarat presedintele.

Intrebat despre procesele in care a fost implicat, Iohannis a raspuns: "Cu tot respectul, nu am fost suspectat".

