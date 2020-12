VIDEO Ce declara Klaus Iohannis despre gestionarea crizei COVID "pana cand se va face un nou guvern"

"Tocmai s-a incheiat o sedinta de lucru pe care am avut-o cu domnul Nicolae Ciuca premier interimar, ministrul Sanatatii, cu Raed Arafat si dl Gheorghita. E absoluta nevoie de o concetrare maxima pe gestionarea pandemiei. Chiar daca am avut alegeri, pandemia nu a disparut si chiar daca avem in continuare un numar relativ limitat de infectari noi, putem sa observam cu usurinta ca azi am avut peste 200 de decese. Sectiile ATI sunt sub mare presiune si suntem hotarati ca aceste chestiuni sa fie in continuare gestionate bine, pana se va forma un nou Guvern", a declarat vicepresedintele.Iohannis a anuntat ca sunt aproximativ 300 de ventilatoare care se livreaza in urmatoarele zile si prin asta se va extinde capacitarta in sectiile ATI.De asemenea, in mai putin de o saptamana va veni prima transa de teste rapid.Presedintele a mai anuntat si instalarea a aproximativ 500 de concentratoare de oxigen.Seful statului a avut marti, de la ora 15.00, o sedinta de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19 si campania de vaccinare, la care au participat premierul interimar Nicolae Ciuca, Ministrul Sanatatii Nelu Tataru , seful DSU Raed Arafar si coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, dr. Valeriu Gheorghita.CITESTE SI: Negocieri dure pentru portofoliile din guvern. Ce ministere vor PNL, USR-PLUS si UDMR