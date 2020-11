VIDEO Iohannis: Campania de vaccinare - chestiune de securitate nationala. Luni, sedinta cu ministrii Apararii, de Interne si Sanatatii

"In chestiunea vaccinarii, dupa parerea mea, campania de vaccinare trebuie sa fie un succes si, ca atare, dupa parerea mea, campania de vaccinare este o chestiune de securitate nationala. Pentru asta am convocat o sedinta pentru luni, la care vor participa, in afara de mine, ministrul Apararii, ministrul de Interne si al Sanatatii si vom clarifica toate aspectele care tin de campania de vaccinare ca si chestiune de securitate nationala", a explicat seful statului, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Cotroceni.El a sustinut ca datele la zi privind cazurile de COVID-19 arata ca sunt motive pentru un "optimism moderat" si a facut apel la respectarea cu "sfintenie" a masurilor impuse de autoritati "Vedem ca nu a crescut numarul de cazuri fata de zilele anterioare si cred ca se confirma ceea ce spun de cateva zile incoace ca, in ceea ce priveste numarul de cazuri noi, ne situam pe un platou. Tot, astazi, am putut sa observam ca numarul persoanelor vindecate este aproximativ egal cu numarul persoanelor care, din pacate, au fost detectate cu aceasta boala. Sa vedem daca, in zilele urmatoare, acest trend se confirma.Putem sa spunem insa deja ca masurile care au fost luate de autoritati au fost masurile corecte, au fost masurile adecvate. Insa (...) lucrurile vor arata si mai bine daca avem rabdare si daca respectam in continuare cu sfintenie aceste masuri. Daca o facem, atunci peste o saptamana, doua, vom putea sa avem rezultate care arata o imbunatatire neta a situatiei", a declarat Iohannis.