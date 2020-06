VIDEO Klaus Iohannis: Ne luptam sa obtinem o suma considerabil mai mare in urmatorul exercitiu bugetar al UE

Ziare.

"In actualul exercitiu bugetar, Romania a avut dreptul la 44 de miliarde de euro. Eu si intreaga echipa a Romaniei ne luptam ca sa obtinem o suma considerabil mai mare pentru urmatorul exercitiu bugetar si, de asemenea, ne luptam ca sa obtinem conditii de implementare favorabile pentru Romania. Asta inseamna bani pentru dezvoltare economica, pentru mediul de sanatate, pentru autostrazi si pentru cai ferate, pentru apa si canalizare, pentru educatie, pentru energie regenerabila si multe alte lucruri.Cred ca este evident ca Romania are nevoie de bani europeni pentru a ajunge din urma media tarilor din Uniunea Europeana. Aceasta este ambitia noastra si in continuare ne vom intalni intr-un format fizic in Consiliul European , probabil la mijlocul lunii iulie, cand voi continua sa ma implic pentru a obtine cat mai mult pentru Romania", a spus seful statului intr-o declaratie sustinuta la Palatul Cotroceni.Seful statului a spus ca, in urma Consiliului, reprezentantii statelor membre s-au inteles sa discute bugetul multianual si fondul de recuperare, in contextul pandemiei de COVID-19, "la pachet".Totodata a adaugat ca este nevoie de mai multe discutii."Pe de alta parte, s-a vazut astazi in videoconferinta ca inca este nevoie de destul de multe discutii pentru a pune toate lucrurile la punct. Inca nu toata lumea este lamurita cum trebuie abordata suma finala pentru fondul de recuperare si de asemenea trebuie sa mai discutam anumite conditii in care se pot acorda aceste sume", a punctat el.