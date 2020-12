VIDEO Diana Sosoaca (AUR), bataie de joc la adresa lui Iohannis, intr-un live pe Facebook, inainte de consultarile de la Cotroceni

In timp ce echipa prezidentiala ii asteptau la Cotroceni, Diana Sosoaca, senator AUR, facea live pe Facebook . Acestia au venit pe jos, dar nu au vrut sa intre pe zona pietonala, ci pe intrarea destinata autoturismelor."Sa trimita masina dupa noi ca suntem din Parlament acum", a spus Diana Sosoaca pe live."Sa stiti ca incalcam protocolul, se intarzie", a spus senatoarea catre colegii ei."Si ce poate sa ne faca?" - a raspuns unul dintre liderii AUR."Nu stiu ce poate sa ne faca, dar avand in vedere cate incalcari de drepturi si libertati a facut domnul presedinte , cred ca isi poate permite sa ne astepte", a adaugat Sosoaca.Delegatia AUR s-a prezentat la negocieri cu o harta cu padurile "de pe vremuri, care acum nu mai sunt".Diana Sosoaca, cunoscuta pentru refuzul de a purta masca de protectie, s-a prezentat la Palatul Cotroceni, pentru consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, cu masca, pe care a ales sa o poarte sub nas, contrar recomandarilor autoritatilor.Delegatia AUR a intrat la consultari dupa ora 14:00. Delegatia a fost formata din George Simion , Claudiu Tarziu, Ringo Damureanu, Dan Tanasa si Diana Sosoaca.CITESTE SI: FOTO Diana Sosoaca, prezenta la consultarile cu Klaus Iohannis cu masca de protectie sub nas. Senatoarea AUR, parte din miscarea "anti-botnita"