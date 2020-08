VIDEO Presedintele Klaus Iohannis, conferinta de presa, la Palatul Cotroceni: "Romania s-a inscris pentru prima etapa de vaccinare"

"Avem un record total nedorit. Este prea mult, este mult prea mult si va invit pe toti - purtati masca, pastrati distanta ca sa scapam de aceasta pandemie.", a afirmat Klaus Iohannis, la inceputul declaratiei de presa.Presedintele a precizat ca a discutat cu ministrul sanatatii pe tema pandemiei."In acest context, am discutat azi la pranz cu ministrul Sanatatii, fiindca am observat un interes deosebit pentru evolutia epidemiei, dar si pe tema vaccinurilor combaterii acestei boli. E important pentru romani sa stie ca la acest moment in UE nu exista un vaccin aprobat, insa UE sprijina mai multe proiecte de cercetare si speram ca in viitorul apropiat sa beneficiem de un vaccin. Romania s-a inscris la prima etapa pentru 10 milioane de doze de vaccin, atunci cand el va fi disponibil in UE. Nu exista inca un vaccin aprobat la nivelul UE. E o tema care, din pacate, va reveni, e o tema care usor inteles produce ingrijoare", a mai declarat Iohannis.Seful statului a afirmat ca, in contextul alegerilor locale si al inceputului anului scolar, "trebuie sa ne asiguram ca toate masurile pentru a proteja sanatatea cetatenilor sunt luate"."In acest sens am vrut sa stiu foarte detaliat de la ministrul Sanatatii ce masuri sunt pregatite", a mai afirmat Iohannis."Asa functioneaza democratia. Din cand in cand se tin alegeri. Ele trebuiau tinute in iunie. Nu s-a putut tine atunci fiindca nu s-a gasit o cale de organizare cu masuri suficiente. Acum Parlamentul a stabilit pe 27 alegerile. Asta nu am stabilit nici eu, nici Guvernului, asta sa fie clar in caz ca cineva acuza pe cineva. Daca se iau masuri sanitare stricte se pot tine alegeri. Insa care e numarul critic cand nu se mai pot tine alegeri, asta trebuie sa ne spuna MS si Institutul National de Sanatate Publica", a precizat Iohannis.In ceea ce priveste motiunea de cenzura, Iohannis afirma ca strategia PSD este una populista, strict electorala."Atunci cand a fost inlaturat, din fericire, Guvernul PSD , in toamna anului trecut, toata lumea a stiut ca avem un Guvern minoritar care trebuie sa gestioneze afacerile publice pana se fac alegerile parlamentare. Dupa scurt timp, PSD a facut o pasiune pentru motiune de cenzura. Nu trebuie, dupa parerea mea sa plece.E o masura populista, electoralista, fara rost. Mai e putin timp pana la alegeri. De ce sa depui motiune de cenzura? PSD vrea sa arate ca se opune unui Guvern care pregateste alegerile. Asta vom urmari cu mare atentie daca trece sau nu. Am avut situatii cand a trecut si situatii cand nu a trecut. Eu nu imi doresc sa treaca motiunea", a afirmat Presedintele.Despre vaccinul dezvoltat de Rusia, seful statului a precizat ca "Romania este parte din UE si incheie contracte cu Uniunea Europeana. Nu exista validare externa pentru acel vaccin"Seful statului a avut miercuri, la ora 16,00 o sedinta privind rectificarea bugetara cu prim-ministrul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor Publice, Florin Citu Premierul Ludovic Orban a anuntat ca in aceasta saptamana va fi adoptata rectificarea bugetara.