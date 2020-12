VIDEO Presedintele Klaus Iohannis: Urmeaza patru ani fara alegeri, avem deci o sansa istorica

"Folositi cu intelepciune aceasta putere uriasa pentru ca miza este de o importanta covarsitoare. Alegeti cu responsabilitate, cu gandul la prezent, dar si la modul cum va arata pandemia maine. Contextul pandemiei impune ca alegerile sa se desfasoare in conditii cu totul speciale. Exista reguli sanitare bine implementate, stricte, astfel incat riscul infectarii sa fie minimum pentru toti participantii, indiferent unde voteaza", a afirmat Iohannis.Presedintele ii indeamna pe romani sa vina in numar cat mai mare la urne pentru a-si face auzita vocea."Am traversat impreuna un an extrem de dificil, insa datorita vaccinurilor incepem sa vedem sfarsitul crizei.Trebuie sa incepem sa recladim temeinic, mandatul pe care mi l-ati dat este sa construim Romania normala, dar poate deveni realitate doar daca valorificam votul din 6 decembrie. Urmeaza patru ani fara alte alegeri. Avem o sansa istorica. Votul din 6 decembrie trebuie sa conduca la constituirea unei majoritati solide, capabile si dornice sa lucreze in beneficiul romanilor. Voi conduce personal acest efort de coagulare a fortelor reformiste. 6 decembrie Romania se poate desparti in sfarsit de cei care au tinut Romania de la cursul ei de dezvoltare. Romania are nevoie de implicarea fiecaruia dintre noi. Dragi romani, pe 6 decembrie va astept pe toti la vot", a sustinut Iohannis.CITESTE SI: VIDEO Raed Arafat: Procesul de vot nu reprezinta un risc suplimentar, cu conditia respectarii regulilor