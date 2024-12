Ziua Z pentru Klaus Iohannis. Incompatibil sau nu? (Opinii)

Teoretic, chestiunea incompatibilitatii lui Klaus Iohannis ar trebui sa ajunga astazi la final, adica instanta ICCJ ar urma sa se pronunte asupra recursului inaintat de ANI impotriva deciziei Curtii de Apel Alba-Iulia, care a respins raportul de incompatibilitate al ANI in privinta actualului presedinte.

CCR a decis deja ca articolul de lege in baza caruia Klaus Iohannis si alti alesi locali au fost declarati incompatibili este constitutional. Este vorba despre articolul care interzice exercitarea simultana a functiei de primar sau viceprimar/ presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean si a calitatii de reprezentant al municipalitatii/CJ in cadrul A.G.A. ale societatilor comerciale de interes local.

Decizia este greu, daca nu chiar imposibil de anticipat, pentru ca nu exista nicio speta similara in care Inalta Curte sa se fi pronuntat deja si nici la nivelul Curtilor de Apel nu exista un punct de vedere unitar. Deci totul este posibil.

Si ma tem ca, indiferent care va fi finalul, nu va fi unul fericit.

In primul rand, avand in vedere ca vorbim despre presedinte, si inca unul de-abia ales, ma tem ca oricare va fi ea, decizia va fi suspectata drept politizata de tabara nemultumita, indiferent cat de bine o vor argumenta judecatorii.

Aceasta suspiciune va fi in dezavantajul Justitiei.

Daca va avea castig de cauza ANI si presedintele Iohannis va avea un verdict de incompatibilitate, va incepe nebunia perfecta. Pentru ca nimeni nu stie ce ar trebui sa se intample intr-o atare situatie. Nu exista procedura. Sunt juristi care spun ca, asemeni parlamentarilor gasiti incompatibili, si presedintele trebuie sa paraseasca imediat functia. Exista juristi care spun ca interdictia de a mai ocupa trei ani o functie publica s-ar aplica dupa incetarea mandatului prezidential.

Probabil ca speta ar ajunge pe masa CCR. Care CCR oricum este in permanenta suspecta de parti-pris-uri politice.

Dl Iohannis a declarat ca, daca va fi gasit incompatibil, va face un "act moralitate".

Nu cred ca ar avea alta cale in afara demisiei, pentru ca decredibilizarea externa ar fi foarte mare. Si iar intram in campanie fortat, alta nebunie dupa ce nici nu ne-am tras bine respiratia.

Daca dl Ioahnnis castiga, decizia va deschide o jurisprudenta si ar urma sa fie aplicata de ICCJ in spete similare. Nu sunt putine - 114 cazuri (inclusiv al dlui Iohannis). 85 au ajuns pe rolul ICCJ dupa ce au fost solutionate de instantele de fond, iar 29 sunt in curs de judecata in prima instanta.

Din cele 85 ajunse la ICCJ, ANI a castigat 53 si a pierdut 32. Interesant este ca dintre cele pierdute, 23 de solutii au fost pronuntate de Curtea de Apel Alba - Iulia, inclusiv in cazul Iohannis. In restul Curtilor de Apel, a avut castig de cauza mai mult ANI.

Foarte interesant este de vazut cum s-a ajuns la asemenea diferente. Legea nu reglementeaza decat societati locale si nationale. Cele regionale nu sunt mentionate, desi exact acestea sunt in discutie in cele 85 de spete.

Curtea de Apel Alba Iulia, care a mers covarsitor impotriva deciziilor ANI, considera ca societatile regionale nu se incadreaza in categoria societatilor locale, care ar atrage starea de incompatiblitate, deoarece deservesc mai mult de un judet.

Curtile de Apel Bucuresti, Constanta, Oradea, Ploiesti, Craiova, care au dat preponderent castig de cauza ANI, considera, dimpotriva, ca "dispozitiile art. 87 lit f) din legea nr. 161/2003 privesc atat societatile locale cat si cele de interes national, enumerarea fiind exhaustiva, ceea ce determina faptul ca starea de incompatibilitate apare indiferent de natura societatii comerciale. (...) O persoana juridica, care nu este de interes national, este de interes local, indiferent daca societatea a fost organizata la nivel comunal, orasenesc sau municipal, judetean sau regional".

ICCJ va inclina definitiv balanta intr-o parte sau alta. Dar daca dl Iohannis va fi declarat incompatibil, probabil ca vor scapa si ceilalti 113 primari si presedinti de CJ declarati incompatibili de ANI. Multi se vor gandi, poate, daca nu cumva 113 potentiali incompatibili au fost salvati de calitatea exceptionala a unuia dintre ei. Ma tem ca suspiciunea va ramane.

In aceste conditii, poate ca ar fi mai bine ca ICCJ sa sesizeze totusi CCR pentru a verifica daca in cazul dlui Iohannis nu opereaza imunitatea, sanctiunea legala pentru incompatibilitate fiind totusi restrangerea unor drepturi fundamentale. Ar fi poate solutia care sa puna la adapost Justitia de niste inevitabile semne de intrebare.

Cert este, cred, ca nu ar fi trebuit sa ajungem aici, intre ciocan si nicovala, si macar la intrarea in mandat un presedinte ar trebui sa nu aiba nicio problema legala pentru a scuti tara si Justitia de asemenea dezbateri, adica o situatie lose-lose.

