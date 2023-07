Iohannis se apara singur in procesul intentat de ANI

Klaus Iohannis, edilul Sibiului, a anuntat, joi, ca se va apara singur in procesul pe care l-a intentat ANI, institutie care a stabilit ca acesta s-ar fi aflat in incompatibilitate din aprilie 2009 pana in august 2010.

In cadrul unei conferinte de presa sustinuta joi, primarul Klaus Iohannis a declarat ca in 16 iulie a fost un termen "fara citarea partilor" in procesul intentat Agentia Nationala de Integritate (ANI), infomeaza Mediafax.

"A fost un termen de stramutare, fara citarea partilor, la Inalta Curte (Inalta Curte de Casatie si Justitie - n.r), dar nu am cerut eu stramutarea, ci ANI", a declarat Iohannis. Chestionat in legatura cu solicitarea stramutarii, Iohannis a precizat ca nu a citit motivarea ANI si nu poate sti.

Iohannis a tinut sa precizeze su ca se va apara singur: "Nu am avocat. Este, iarasi, o poveste de tip, nu stiu cum sa zic, ziar, blogosfera. Nu am avocat, cum nu am avut nici in procesul trecut. Intampinarile si interventiile pe care le am le semnez in nume propriu", a precizat Iohannis. Acesta a mentionat, insa, ca se consulta cu juristii Primariei.

Edilul a anuntat ca la primul proces pe care l-a avut cu ANI a castigat atat la Curtea de Apel Alba Iulia, cat si la ICCJ.

Klaus Iohannis a contestat decizia Agentiei Nationale de Integritate in 31 mai, la Curtea de Apel Alba Iulia.

El a cerut anularea deciziei ANI din aprilie, legat de starea de incompatibilitate in care s-ar fi aflat, deoarece a detinut atat functia de primar, cat si calitatea de reprezentant al municipiului Sibiu in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Apa Canal SA Sibiu, incepand din 30 aprilie 2009, si la SC Piete SA, incepand din 5 august 2010.

Urmatorul termen in acest dosar este in 24 iulie.

In 2 iulie, ANI a depus o cerere la Inalta Curte de Casatie si Justitie de stramutare a dosarului de incompatibilitate de la Curtea de Apel Alba Iulia la o alta instanta egala in grad. Aceasta va fi judecata de instanta suprema in 20 septembrie.