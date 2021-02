Ciolacu anunta ca PSD nu va sustine un demers al AUR pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis

Ciolacu a recunoscut ca a discutat in Parlament cu liderul AUR George Simion , insa nu a existat o intalnire oficiala pentru reunirea opozitiei."Am avut discutii cu domnul presedinte Simion si la Parlament, ca si colegi. Am inteles de la el ca o sa ne sustina motiunea simpla impotriva lui domnul Vlad Voiculescu . A fost o discutie si in Parlament, asteptam sa se defineasca si va formatiune politica, sa se acomodeze cu Parlamentul. Tot grupul este format din parlamnetari noi. Liderii de grup am inteles ca au comunicare si la Senat si la Camera. Totusi, dorim sa vedem foarte exact traseul pe care si-l doresc sa il parcurga cei de la AUR", a afirmat Marcel Ciolacu marti seara la TVR.Intrebat daca PSD sustine demersul AUR de suspendare a presedintelui Iohannis, Ciolacu a precizat: "Ca sa initiezi o astfel de procedura, trebuie sa ai un numar de parlamentari . Momentan, domnul Simion nu are o treime din parlamentari, PSD are. Ca sa ai si un demers care sa mearga pana la capat, trebuie sa ai si o majoritate. In acest moment, PSD si formatiunea AUR nu au aceasta majoritate.Ca si oportunitate, imi asum ceea ce spun, nu cred ca in acest moment este oportuna declansarea unei proceduri de suspendare a domnului presedinte Klaus Iohannis. Si din cauza de pandemie, de criza economica, context social si din cauza de perioada mica trecuta de la alegeri. PSD a mai initiat o astfel de procedura...".Ciolacu a adaugat ca presedintele Iohannis a gresit ca s-a implicat in campania electorala."Fiecare politician, fie el si presedinte al Romaniei, hotaraste singur cum vrea sa iasa din istorie. Din punctul meu de vedere, a facut o greseala majora presedintele, implicandu-se in campanie ", a declarat Ciolacu.Marcel Ciolacu a adaugat ca daca parlamentarii AUR ar initia demersul de suspendare al presedintelui Romaniei, parlamentarii PSD nu ar semna acest demers.