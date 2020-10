Iohannis: Societatea a fost aruncata in haos de pandemie, inclusiv scolile. S-au luat decizii bune, dar s-au facut si erori

Intrebat in legatura cu faptul ca tabletele promise nu au ajuns la elevi, presedintele a raspuns ca au inceput achizitiile, dar ca din varii motive ele nu au fost duse la bun sfarsit, insa lucrurile se vor rezolva."Intreaga societate a fost aruncata in haos de pandemie si evident si scolile. E clar sa s-au luat solutii bune, dar s-au facut si erori. Si eu, si autoritatile invatam din mers. Dar nu cred ca e cazul sa mergem cu aceste evaluari - ca totul este haotic. Exista exceptii si ele trebuie corectate", a declarat presedintele.Chestionat in legatura cu faptul ca in urma cu 10 zile spunea ca elevii sunt in siguranta la scoala, iar acum scolile sunt inchise in mai multe judete si in Bucuresti si cu faptul ca nu exista inca acele tablete promise, unii copii neputand participa la cursuri, dar si cine se face vinovat ca exista aceste lipsuri si cine trebuie sa si le asume, Iohannis a replicat: "Guvernul lucreaza la aceste chestiuni si in fiecare zi mai apare cate un progres si lucrurile se vor rezolva. Trebuie sa ne obisnuim cu faptul ca aceasta pandemie ne-a luat pe nepregatite. Cand a venit pandemia la noi, rezervele erau pe zero. Asa le-a lasat Guvernul PSD , pe zero. De atunci gestionam pandemia, acolo unde ar fi trebuit sa existe o rezerva. S-a inceput cu achizitiile de tablete. Din varii motive ele nu au fost duse la bun sfarsit, insa lucrurile se vor rezolva".