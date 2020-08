Klaus Iohannis, catre parlamentari: "Nu deveniti complici la un astfel de act iresponsabil"

"In cea mai dificila perioada pentru Romania din ultimii 30 de ani, PSD se lupta nu pentru binele si sanatatea cetatenilor, ci pentru a pune mana pe putere cu orice pret. Cinismul cu care acest partid rupt total de interesele romanilor isi urmareste unicul scop de a ajunge din nou la resursele publice demonstreaza clar ca PSD este fundamental corupt de dorinta de putere si nu se poate reforma, indiferent cine il conduce. Depunerea unei motiuni de cenzura in aceasta perioada critica pentru viitorul Romaniei reprezinta un nou demers toxic, care risca sa puna in pericol combaterea eficienta a epidemiei de COVID-19", se arata in mesajul sefului statului.Iohannis acuza PSD ca "s-a remarcat doar prin actiuni de permanenta sabotare a acestui efort national", iar depunerea motiunii de cenzura " intr-un moment in care numai de instabilitate politica nu avem nevoie, cu doar cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, este complet neavenita"."Fac un apel catre toti parlamentarii, indiferent de partidul din care provin sau de orientarea politica: nu deveniti complici la un astfel de act iresponsabil! Miza politica sau electorala nu trebuie sa prevaleze sub nicio forma obiectivului prioritar national de a proteja sanatatea publica. Imi exprim speranta ca parlamentarii Romaniei inteleg gravitatea momentului pe care tara noastra il traverseaza si nu se vor alatura demersului PSD. Motiunea de cenzura este un instrument democratic, dar a risca sa suprapui o criza politica peste o criza sanitara fara precedent reprezinta dovada cinismului si populismului duse la extrem. PSD nu a avut si nu are solutii pentru romani, PSD vrea sa arunce tara in haos doar pentru a mai castiga cateva voturi potentiale in perspectiva alegerilor care se apropie", se mai arata in mesajul presedintelui.