Klaus Iohannis, despre afirmatia lui Tataru privind vinovatia colectiva: "Nu toti suntem de vina. Sunt de vina cei care au guvernat mai multi din ultimii 30 de ani, ma refer la marele PSD"

"O afirmatie un pic nerumegata. Nu toti suntem de vina. Sunt de vina cei care au fost la guvernare, cei care au fost la conducere, cei care gestioneaza in judete spitalele judetene si care nu au alocat resurse, care nu s-au ingrijit de calitatea personalului, managementului si in acest sens mai vinovati sunt cei care au guvernat mai multi din ultimii 30 de ani, ma refer sigur la marele PSD. Acesta e vinovatul moral. Vinovatul tehnic va fi gasit de anchetatori in fiecare caz in parte", a declarat Iohannis.Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a declarat, intrebat sambata seara la Letcani, daca se simte vinovat pentru ce s-a intamplat la Spitalul Judetean Piatra Neamt, unde 10 pacienti si-au pierdut viata in urma unui incendiu , ca "pentru situatia de peste 30 de ani si pentru autoritatile locale si neimplicare cred ca suntem vinovati toti din aceasta tara, nu numai sistemul medical, fiindca am acceptat timp de 30 de ani sa traim intr-o astfel de situatie medicala".Referitor la aceasta declaratie, premierul Ludovic Orban a comentat: "Intr-un moment dificil a facut o declaratie. Intotdeauna exista responsabili, exista vinovati individual pentru fiecare nerealizare".Luni seara, la Digi 24, Tataru si-a explicat afirmatia: "Cred ca am fost gresit inteles si imi cer scuze pentru acest lucru societatii civile sau pacientilor daca au crezut ca ei sunt cei vizati. Nu. In acesti 30 de ani au fost diverse guverne, au fost diversi ministri ai Sanatatii, au fost administratii locale, au fost factori politici, au fost interese locale sau personale care au dus la situatia sistemului pe care o vedem in acest moment. De aceea, in tot ce inseama reforma din Sanatate inseamna o schimbare radicala, atat legislativa cat la nivel de administrare a acestor spitale . Coordonarea acestor spitale ar trebui sa ajunga la Ministerul Sanatatii".CITESTE SI Cine este medicul Valeriu Gheorghita, cel care va coordona campania de vaccinare anti-COVID