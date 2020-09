Klaus Iohannis: O motiune, daca vine din anterioara sesiune sau se depune acum, este de o inutilitate clasica. PSD s-a facut de ras

Klaus Iohannis a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, despre o eventuala reluare a votului pe motiunea de cenzura depusa de PSD si a afirmat: "Sigur, o astfel de decizie nu e de natura sa aduca o stabilitate suplimentara in comportamentul politicienilor nostri, dar, pe de alta parte, o motiune daca vine din anterioara sesiune sau se depune acum este de o inutilitate clasica. Am spus ca si acea motiune a fost de o inutilitate clasica, s-a facut de ras PSD".Seful statului a precizat ca ar fi "total aiurea" sa se reia votul sau sa se depuna o alta motiune impotriva Guvernului."Mi s-ar parea total aiurea sa revina cu acea motiune sau sa depuna o alta motiune, dar daca vor au dreptul constitutional sa faca un astfel de demers", a mai declarat Iohannis.Curtea Constitutionala a decis ca nu exista conflict juridic Guvern - Parlament pe tema motiunii de cenzura initiata de PSD in sesiunea extraordinara, dar care nu a fost dezbatuta din lipsa de cvorum. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi, doi membri ai CCR apreciind ca solicitarea trebuia respinsa exclusiv ca inadmisibila.