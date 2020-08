Klaus Iohannis, reclamat la CNCD din cauza unor afirmatii prin care UDMR ar fi responsabil, alaturi de PSD, pentru criza sanitara

"Am facut plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Presedintele Klaus Iohannis a acuzat, in declaratia sa, ca UDMR si astfel pe toti ungurii din Romania ca au provocat criza sanitara. Potrivit declaratiei sefului statului, PSD si alte partide, inclusiv UDMR, sunt responsabile pentru pandemia din Romania, pe care nu o poate gestiona deloc Guvernul liberal", arata Asociatia Miko Imre, intr-o postare facut luni pe pagina de Facebook "Guvernul si-a facut treaba, Presedintele si-a facut treaba, autoritatile si-au facut treaba. Si atunci PSD a cautat solutii pentru PSD, nu pentru romani. Din pacate, trebuie sa recunoastem, PSD controleaza inca majoritati in Parlamentul Romaniei, PSD impreuna cu altii cu care pactizeaza, de exemplu cu UDMR - sa nu uitam recenta faza cand PSD a incercat sa treaca pe sest o initiativa a UDMR, sa dea autonomie asa-zisei secuimi si altele - si atunci PSD a actionat acolo unde are inca putere in Parlament. Au facut harcea-parcea putina legislatie pe care am avut-o pentru a gestiona aceasta pandemie", a afirmat Klaus Iohannis, intr-o declaratie de presa sustinuta joia trecuta la Palatul Cotroceni.Pe 29 aprilie, asociatia Miko Imre l-a reclamat pe Klaus Iohannis la CNCD din cauza declaratiilor acestuia pe tema autonomiei Tinutului Secuiesc.Pe 20 mai, CNCD l-a amendat pe Klaus Iohannis cu suma de 5.000 de lei pentru afirmatiile facute recent in contextul discutarii legii privind autonomia Tinutului Secuiesc. CNCD a considerat ca declaratiile sefului statului au creat o atmosfera "ostila, degradanta, umilitoare"."Declaratiile domnului presedinte au creat o atmosfera ostila, degradanta, umilitoare la adresa cetatenilor romani apartinand minoritatii nationale maghiare din Romania. Pentru valoarea amenzii s-a avut in valoare contextul, gravitatea faptei si interventia ulterioara a domnului presedinte", a declarat atunci presedintele CNCD Csaba Asztalos.