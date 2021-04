PSD, mesaj pentru Iohannis, in scandalul din coalitie: "Sa iasa din letargia in care se afla si sa intervina pentru rezolvarea crizei politice majore"

"PSD ii cere presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa iasa din letargia in care se afla de mai multe saptamani si sa intervina public pentru rezolvarea crizei politice majore din 'Guvernul Sau'. Principala prerogativa constitutionala a presedintelui este de a media intre puterile statului si intre partidele politice pentru asigurarea stabilitatii tarii", se arata intr-un comunicat de presa al social-democratilor, transmis joi, 14 aprilie, AGERPRES.PSD adauga ca Romania se afla in varful valului trei al pandemiei de COVID-19, "fara locuri libere la ATI, cu un numar record de decese, cu mii de bolnavi cronici lasati fara tratament", iar interimatul la Ministerul Sanatatii si criza politica prelungita nu vor face altceva decat sa inrautateasca situatia."In acest context, lipsa de reactie publica din partea presedintelui reprezinta o incalcare grava in exercitarea obligatiilor pe care acesta le are fata de tara si de societate. PSD reaminteste ca presedintele Iohannis a girat personal constituirea acestei coalitii nocive dintre PNL USR PLUS si UDMR , sfidand votul romanilor si rezultatul alegerilor democratice. De aceea, Klaus Iohannis are o raspundere directa pentru criza politica actuala si are obligatia de a interveni public - rapid - pentru iesirea din acest blocaj care afecteaza in mod grav viata si sanatatea cetatenilor romani", se mai afirma in comunicat.