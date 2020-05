Raluca Turcan: CNCD e profund politizat. Asistam la o incercare esuata si jalnica de intimidare a presedintelui

Ziare.

com

"Decizia CNCD de azi privind unele afirmatii ale presedintelui Klaus Iohannis este revoltatoare si demonstreaza, din nou, ca institutia este profund politizata. Faptul ca PSD a salutat imediat hotararea arata existenta unei complicitati intre partid si consiliu, precum si ca institutia este folosita in lupta politica pentru a influenta opinia publica.De asemenea, asistam la o incercare esuata si jalnica de intimidare a Presedintelui Klaus Iohannis. Nu este pentru prima data cand majoritatea politizata din Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii incearca sa il cenzureze pe Presedintele Romaniei", scrie Raluca Turcan pe Facebook.Ea critica faptul ca CNCD nu a sanctionat si anumiti membri PSD pentru declaratii facute la adresa sefului statului."Este inacceptabil ca, in schimb, Consiliul nu a avut nicio problema cu declaratii extrem de grave si discriminatoare ale unor membri PSD la adresa Presedintelui Romaniei (sesizari solutionate tot azi), considerand ca acele afirmatii se incadreaza in limita libertatii de exprimare.Prin aceste practici, CNCD nu face altceva decat sa isi aduca grave prejudicii de imagine si sa isi incalce propriul statut, care mentioneaza ca institutia este autonoma", mai afirma Raluca Turcan.Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii l-a amendat pe presedintele Klaus Iohannis cu 5.000 de lei pentru afirmatiile referitoare la maghiari.Declaratia sefului statului a fost facuta de la Cotroceni, in contextul scandalului privind autonomia Tinutului Secuiesc.Administratia Prezidentiala a transmis ca Iohannis a luat act de hotararea CNCD, insa, avand in vedere ca decizia "este una profund politica, presedintele Romaniei va contesta aceasta hotarare la instanta competenta".