Senatul, vot pentru legea lui Dragnea privind repatrierea Tezaurului. Cererea lui Iohannis, respinsa

Acest articol face referire la aducerea rezervelor de aur in tara. Actul normativ a fost initiat de fostul sef al PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea , si de senatorul social-democrat Serban Nicolae Prin respingerea cererii de reexaminare, Senatul s-a pronuntat pentru adoptarea legii in forma trimisa initial la promulgare, voturile fiind urmatoarele: 83 de voturi "pentru", 39 de voturi "impotriva" si 9 abtineri.Asa cum prevede proiectul trimis la promulgare, "Banca Nationala a Romaniei, respectand regulile generale privind lichiditatea si riscul specific activelor externe, stabileste si mentine rezerve internationale, in astfel de conditii incat sa poata determina periodic marimea lor exacta, rezerve alcatuite cumulativ ori selectiv" din mai multe elemente, intre care aur detinut in tezaur in tara."Daca exista pericolul diminuarii rezervelor, pana la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, precum si in cazul in care diminuarea s-a produs, Banca Nationala a Romaniei prezinta Parlamentului si Guvernului, de indata, dar nu mai tarziu de 20 de zile, un raport privind situatia rezervelor si cauzele care au condus sau care pot conduce la o astfel de reducere. Raportul va contine recomandarile Bancii Nationale a Romaniei privind politicile guvernamentale macroeconomice necesare pentru preintampinarea sau remedierea situatiei", se mai arata in acelasi proiect.Initiativa stipuleaza ca, "din rezerva constituita, Banca Nationala a Romaniei poate depozita aur in strainatate exclusiv in scopul obtinerii de venituri prin tranzactionare si alte operatiuni specifice"."Depozitele de aur constituite de Banca Nationala a Romaniei in strainatate nu pot depasi 5% din cantitatea totala de aur constituita ca rezerva", se precizeaza in proiectul mentionat.Cererea de reexaminare va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz.