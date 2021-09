Sociologul Barbu Mateescu despre jocul Iohannis-PSD: „O sucursală a palatului Cotroceni, PSD-ul va fi un fel de amantă de care PNL-ului îi e jenă”

USR și AUR au acuzat blocarea moțiunii

Ședința se reia

„PSD joacă alături de Cotroceni și PNL , blocând moțiunea.Toate glumele despre PSD erau adevărateDacă un potențial candidat PSD la președinție în 2024 ar și dori să ajungă în turul doi, darămite să câștige, acum ar începe să urle ca să se poziționeze. Da, în contra partidului din punct de vedere tactic.Ca divan pe care Iohannis să-și odihnească picioarele, PSD nu are șanse să fie credibil în 2024. Reamintesc rezultatul foarte slab al lui Dăncilă, câte emoții și mașinații au fost ca ea să ajungă în turul doi și subliniez că PSD nu are la dispoziție un candidat mai bun ca ea.Dar în 2024 nu va mai fi semifinală (candidatul USRPLUS vs candidatul PSD) pentru accederea în finală (contra lui Iohannis), ci avem o grupă de 4 echipe din care la turneul final (adică turul decisiv) se califică 2.Candidații USRPLUS și AUR vor fi poziționați foarte bine pentru a critica guvernarea PNL din perspective radical diferite. Acoperă tot spectrul. De la IT-ist la sătean, de la vârstnic la foarte tânăr, fie discursul candidatului USRPLUS fie cel al candidatului AUR va fi pentru tine ca o piscină în care e plăcut să înoți.PSD nu va produce nicio "piscină" întrucât e în aer, o sucursală a palatului Cotroceni căreia nu i se acordă demnitatea de a flutura steagul liberal. Un fel de amantă de care PNL-ului îi e jenă să o afișeze public.Nu exclud posibilitatea ca PSD să i se acorde onoarea de a susține candidatul PNL la președinție, renunțând cu această ocazie la ideea oricum păguboasă de a avea un candidat propriu.Dar m-aș amuza din motive istorice ca acel candidat PNL susținut cu obediență de către PSD să fie Emil Boc ”, a scris Barbu Mateescu pe Facebook. Purtătorul de cuvânt al USR PLUS, Ionuţ Moşteanu , a declarat, luni, după şedinţa Birourilor Permanente Reunite, că PNL şi PSD refuză dreptul parlamentarilor de a depune o moţiune de cenzură. "Am văzut în Parlament nişte zile negre când Dragnea făcea tot ce voia, ce s-a întâmplat azi se înscrie în acelaşi capitol", a afirmat el. Moşteanu a susţinut că "echipa câştigătoare are un nou membru, Marcel Ciolacu "."E un abuz constituţional fără precendent. Este prima oară în 31 de ani când parlamentarilor li se refuză dreptul de a depune o moţiune de cenzură. PNL şi PSD au boicotat această şedinţă pentru a nu permite desfăşurarea calendarului de citire şi dezbatere şi vot a moţiunii. Asta era fără precedent. Am văzut în Parlament nişte zile negre când Dragnea făcea tot ce voia şi nu avea pic de respect faţă de Constituţie sau faţă de regulamente şi ce s-a întâmplat azi se înscrie în acelaşi capitol. PNL şi PSD refuză dreptul parlamentarilor de a depunde o moţiune", a declarat, după şedinţa BPR, Ionuţ Moşteanu.El a adăugat că "echipa câştigătoare are un nou membru, Marcel Ciolacu"."Asta a confirmat dacă mai era nevoie după tot ce s-a întâmplat în ultimele zile, că dincolo de declaraţiile domnului Ciolacu de fapt vedem că de astăzi echipa câştigătoare are un nou membru, Marcel Ciolacu, pare că a fost recrutat de Florin Cîţu şi singura dânsului misiune este să-l protejeze pe acesta cât mai mult la Palatul Victoria ", a susţinut el. Co-preşedintele AUR George Simion a declarat luni , după tergiversarea aprobării calendarului dezbaterii moţiunii de cenzură iniţiate împreună cu USR PLUS, că nici moţiuni de cenzură nu au voie să depună deoarece este “coaliţie monstruoasă” la conducerea ţării, fiind reprezentată de peste trei sferturi din Parlament.“Ce să le spunem românilor care ne-au trimis în Parlament, că nici măcar moţiuni de cenzură nu avem voie să depunem pentru că este coaliţie monstruoasă la conducerea României în momentul ăsta reprezentată de peste trei sferturi din Parlament şi în momentul când are nevoie Palatul Cotroceni….”, a declarat luni, George Simion El a precizat că moţiunea va fi amânată până când ajunge Florin Cîţu preşedintele PNL.Liderul AUR a precizat că PSD are de dat explicaţii pentru părăsirea sălii la şedinţa Birourilor Permanente pe tema moţiunii de cenzură.“Orice am depune este blocat de către monstruoasa coaliţie care conduce România. Au de dat explicaţii serioase domnii de la PSD pentru părăsirea sălii şi noi o să stăm calmi pentru că suntem partidul care arată acest blat întregii ţări”, a mai afirmat George Simion.Şedinţa Birourilor Permanente ale celor două Camere pe tema moţiunii de cenzură se reia, neexistând cvorum la votul privind solicitarea PNL de verificare a semnăturilor de susţinere a moţiunii de cenzură USR PLUS-AUR. Informaţii iniţiale indicau că solicitarea PNL a fost aporbatp cu 9 voturi la 7. PSD a părăsit şedinţa, iar Ludovic Orban a anunţat că nu participă la votul privind solicitarea PNL de verificare a semnăturilor de pe moţiune.Înaintea şedinţei, PNL a depus un document prin care a a contestat autenticitatea semnăturilor pentru moţiune. Liberalii susţin că mai multe semnături nu sunt prezentate în original, ci fotocopiate / scanate neîndeplinind cerinţa de semnătură olografă în original în dreptul numelui – prenumelui initiatorului, fiind cel putin 12 semnături scanate, unele semnături sunt redate cu ştersături ori corecturi efectuate direct pe text, prin suprapunerea unor linii corectoareşi că există indicii temeinice că mai multe semnături ale unor senatori si deputati iniţiatori ai moţiunii de cenzură nu corespund cu semnăturile aceloraşi parlamentari din listele de semnături pentru prezenta acestora la şedinţele de plen ale fiecărei camere/la şedinţele comisiilor.