Cum reproduc astăzi Iohannis și Cîțu modelul Băsescu-Boc. Politolog: „Diferențele sunt nu foarte multe la număr”

Nominalizarea în unanimitate a lui Florin Cîțu din partea biroului executiv al PNL pentru a fi propunerea liberalilor pentru funcția de prim-ministru la consultările de luni de la Cotroceni este doar ultimul episod în actuala criză politică.

O criză politică care, în opinia sociologului și politologului Barbu Mateescu, are foarte multe lucruri în comun cu perioada 2010-2012, cu Băsescu în rolul președintelui Iohannis. „Un președinte în erodare, cu pusee de aroganță, lipsit de empatie și aflat la ultimul mandat, susține un guvern nepopular”, scrie acesta.

„Biroul executiv al PNL (47 de membri la un partid cu 21 de procente) a votat în unanimitate astă noapte ca Florin Cîțu să fie oferta partidului pentru poziția de prim-ministru la consultările cu președintele Klaus Iohannis.

În contra Parlamentului și populației, PNL accelerează în zid.

În unanimitate - nici măcar o abținere!

Din ce în ce mai mulți prieteni și cunoscuți încep să observe similitudini cu perioada 2010-2012. Un președinte în erodare, cu pusee de aroganță, lipsit de empatie și aflat la ultimul mandat susține un guvern nepopular. În alt plan se lipește de o persoană anume, susținându-i ascensiunea politică dincolo de limitele rațiunii. Falcă, Boc, Bode, Buda, Flutur, Tișe sunt în corzi (again). 80% din români cred că țara merge în direcția greșită. Până la alegerile următoare de orice tip mai sunt cam 2 ani jumate. Avem o criză economică și socială. PSD, clasa de mijloc din urbanul mare și o mișcare anti-sistem sunt unite în mod bizar, fiecare pe propria logică, împotriva deținătorilor puterii. UDMR e la caszkaval.

Diferențele sunt nu foarte multe la număr. Majoritatea comparațiilor sunt defavorabile PNL-ului de azi, dacă poți să crezi. Însă nu toate, și asta mi se pare interesant.

1. Poziția parlamentară a PNL-ului de azi. Chiar și ignorând existența facțiunii Orban, nu are majoritatea. PDL în 2010-2012 reușise să încropească UNPR. Chiar și așa a căzut guvernul MRU.

Dezavantaj PNL-ul de azi.

2. Oamenii descriși de faimoasa sintagmă "intelectualii lui Băsescu" asigurau o legitimare simbolică. Existau trusturi media care susțineau guvernarea, care alimentau încrederea susținătorilor. Dar acum nu există influenceri pro-Iohannis sau pro-Cîțu sau pro-PNL. Nu există forumuri sau grupuri pe Facebook în care să existe dialog, emoție, ținut pumnii "pentru ai noștri", discuții critice dar amicale. Nu există energie. În epoca Băsescu-vs-USL exista Blogary. În epoca Klaus Cîțu vs restul există runde de golf. Sebastian Lăzăroiu scria despre soluții viitoare precum Albă-ca-Zăpada (dacă recitiți veți vedea o descriere profetică a USRPLUS), PNL e dezintelectualizat. Trist dar adevărat.

Ăsta este un simptom, nu o cauză. Rădăcina este că Iohannis nu (mai) are narațiune. Băsescu dezvoltase o imagine și un limbaj care i-au asigurat o minimă aderență. Conform narațiunii, USL era continuarea celor 322 care votaseră suspendarea, era continuarea proiectului Geoană+Antonescu din turul doi al prezidențialelor din 2009. Imaginea era coerentă. Acum, în afară de interesele PNL, înțelese prin controlul său asupra PNL, nu e clar ce susține Iohannis. De exemplu, cum să vorbească despre faptul că are drept scop dezvoltarea și bună administrație când după un an jumate de guvernare PNL spitalele ard unul după altul? Cum să spui că avem nevoie de guvern Cîțu+PNL pentru stabilitate = pentru a manageria criza nevaccinării... când ei au produs-o?

Sunt sigur că pentru mulți dintre voi acest aspect al "poveștii pe care o spune politicianul/partidul" e un pic romantic, abstract prin comparație cu celelalte și deci cam irelevant. Vă asigur ca sociolog că este cel mai relevant. Face diferența între a trece pragul electoral și a nu trece pragul electoral.

3. Matematica intențiilor de vot.

În februarie 2010, înainte de anunțarea măsurilor de austeritate, scorul PDL în sondaje era 35% (CURS). La alegerile parlamentare ce avuseseră loc un an mai devreme obținuse 32%.

PNL n-a obținut niciodată asemenea scoruri și nici nu mai visează la ele.

Dezavantaj PNL.

4. Cîțu nu e așa frumos ca Udrea.

Avantaj PNL. Energiile negative declanșate de o femeie sexy sunt uluitoare în țara asta. La Cîțu, mai devreme sau mai târziu, se poate renunța. La Udrea... Traian Băsescu nu putea renunța.

5. Cîțu e un imberb care comunică nebunește și surprinzător de toxic. Boc (sau Băsescu, for that matter) erau ceva mai calmi.

Dezavantaj PNL.

6. PNL-ul actual are niște mijloace de salvare, figuri credibile precum Boc, Bolojan. Potențiali prim-miniștri. PDL nu avea așa ceva.

7. Băsescu mai avea 5 ani de mandat. După 3 din ei, adică aproape la mijloc, urmau să aibă loc parlamentare.

Iohannis mai are 3 ani de mandat. La finalul lor sunt prezidențiale la care el nu mai participă și parlamentare în urma cărora nu va numi primul ministru.

Implicațiile sunt majore. Toată lumea se raporta la Băsescu pentru că el urma să decidă numele prim-ministrului din 2012. El era un actor vital, cu mult timp în față. De aceea suspendare, de aceea formarea USL. PDL n-avea nevoie să se gândească la prezidențiale.

Accentul acum cade pe PNL însuși. Iohannis nu mai poate fi scut, magnet cum a fost Băsescu.

Ce înseamnă toată lista asta?

PNL are două avantaje prin comparație cu PDL: faptul că destinul său nu e legat iremediabil de Cîțu și faptul că mai există 1-2 oameni pe care să-i arunce balaurilor guvernării. Are nevoie să fructifice aceste avantaje, altfel fiind șvaițer până și prin comparație cu PDL - care, ce să vezi, nu mai există.

Sugerez din nou: PNL nu este "PSD, dar pe galben".

PNL, în schimb, a cam devenit "PDL dar pe galben"”, a scris Barbu Mateescu pe pagina sa de Facebook.

