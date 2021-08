Cât costă bicicleta folosită de Klaus Iohannis. Un model identic ajunge la 2.500 de euro

Şeful statului a mai mers la Palatul Cotroceni cu bicicleta în luna aprilie, când s-a alăturat campaniei "Vinerea Verde".Atunci, președintele a folosit o bicicletă de oraș destul de simplă , marca Cube, al cărui preț ajunge, pe site-rile de specialitate, în jurul valorii de 3.000 de lei.Modelul pe care și-a făcut azi apariția este unul electric, iar prețul ajunge la 2500 de euro, potrivit unui magazin online care comercializează astfel de produse."Bicicleta domnului Presedinte Klaus Iohannis este CROSS NOVA 28" MAN E-TREKKING, se precizează în postarea de pe Facebook a magazinului.Bicicleta are o baterie integrată Powertube de 500Wh, 36V, cu o anduranță între 100 și 140 de kilometri."Astăzi am venit cu bicicleta la birou. E important să facem mișcare, fie că alegem bicicleta sau mersul pe jos. E sănătos și, în plus, reducem poluarea!", a transmis Iohannis pe pagina sa de Facebook.