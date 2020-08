Bilant negru dupa exploziile din Beirut: cel putin 50 de morti si 2.750 de raniti. Premierul libanez: "Responsabilii acestei catastrofe vor plati"

Doua explozii devastatoare s-au produs in dupa-amiaza zilei de 4 august in zona portului din Beirut. Cauza cea mai probabila a exploziilor sunt incendiile produse la un depozit de artificii, care ar fi fost ilegal. Exploziile violente care au zguduit marti zona portului din Beirut ar fi putut fi cauzate de ''materiale explozive'' confiscate si stocate intr-un depozit de ''ani de zile'' a declarat marti un responsabil din domeniul securitatii, relateaza AFP.Bilantul anuntat in seara de marti, in jurul orei 22.30, este insa provizoriu, potrivit purtatorului de cuvant al ministerului, Reda Moussaoui. Anterior, ministrul Sanatatii Hamad Hassan a anuntat ca spitalele capitalei libaneze sunt supraaglomerate ca urmare a numarului mare de raniti "Ceea ce s-a intamplat nu va trece fara ca responsabilii sa dea socoteala. Responsabilii acestei catastrofe vor plati", a declarat premierul libanez Hassan Diab. Seful Guvernului a cerut "tarilor prietene" sa ajute Libanul. "Lansez un apel urgent tarilor prietene care iubesc Libanul sa fie alaturi de noi", a mai spus el.Presedintele Klaus Iohannis transmite condoleante familiilor victimelor exploziilor care au avut loc in Beirut."Sincere condoleante familiilor victimelor exploziilor ingrozitoare din Beirut. Suntem alaturi de Liban si de poporul libanez in aceste vremuri dificile", a scris seful statului, marti seara, pe Twitter Sediul Ambasadei Romaniei din Liban are avarii minore, in urma exploziilor produse marti la Beirut, iar personalul misiunii diplomatice romane este in afara oricarui pericol, informeaza Ministerul Afacerilor Externe ( MAE ). Nu exista informatii despre romani raniti in explozie