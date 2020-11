Comisia juridica are marti, pentru raport, proiectul de lege prin care Parlamentul decide data alegerilor generale

Este posibil ca proiectul sa intre pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Senatului, care incepe la ora 9.00.O alta propunere legislativa privind protectia civila este pe ordinea de zi a sedintei de marti a Comisiei juridice a Senatului, tot pentru emiterea unui raport. Si aceasta initiativa de lege ar putea intra in plenul de miercuri.Proiectul de lege, depus la Senat pe 2 martie a.c si initiat de Carmen Dan si Florin Iordache , stabileste cadrul normativ aferent domeniului protectiei civile.Potrivit expunerii de motive, prin proiect este preconizata "asigurarea cadrului normativ strategic care are ca obiectiv fundamental protectia cetateanului prin implementarea unor concepte, termeni si cerinte, intrate deja in vocabularul de specialitate, respectiv reglementarea unor elemente de interes in domeniul protectiei civile care nu se regasesc in actele normative de nivel superior aprobate pana in momentul de fata".De asemenea, este avuta in vedere abrogarea Legii privind protectia civila nr.481/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.15/2005.Vicepresedintele PSD Mihai Tudose a afirmat luni ca saptamana aceasta Senatul va incerca din nou sa voteze proiectul de lege prin care Legislativul decide data alegerilor generale si nu Executivul.Senatul nu a avut cvorum martea trecuta sa discute proiectul, iar Biroul permanent nu a intrunit prezenta necesara de sedinta pentru a schimba secretarul conducerii forului legislativ Ion Ganea, exclus din PSD dupa ce a boicotat intrunirile.Presedintele Senatului Robert Cazanciuc a anuntat pe 3 noiembrie ca din totalul necesar de 68 de senatori si-au inregistrat prezenta doar 62, prin urmare nu a fost intrunit cvorumul necesar de sedinta. Plenul avea pe ordinea de zi incetarea statutului de membru si secretar al Biroului permanent al forului legislativ a lui Ion Ganea, exclus din PSD dupa ce a boicotat alaturi de PNL si USR sedintele conducerii Senatului in care trebuia sa aprobe trimiterea la comisia juridica a proiectului de lege care prevede ca Parlamentul stabileste data alegerilor si nu Guvernul, initiativa trimisa la reexaminare de Klaus Iohannis catre Legislativ.Pe ordinea de zi a plenului de marti al Senatului era inscris proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept a statutului de membru al Biroului permanent si secretar al Senatului a lui Ion Ganea, precum si alegerea unor membri ai Biroului permanent al forului legislativ.Senatoarea PNL Alina Gorghiu , membru in Biroul permanent a declarat lunea trecuta, pentru News.ro, ca seful forului legislativ Robert Cazanciuc a convocat un plen pentru marti, fara a exista o ordine de zi aprobata in prealabil in Biroul Permanent, sedinta care nu a fost tinuta din nou luni din cauza lipsei de cvorum. Ea a adaugat ca PNL va apela la toate parghiile legale, inclusiv sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la aceasta decizie neregulamentara a social-democratului.Liberalii vor analiza "si in ce masura comportamentul lui Cazanciuc se incadreaza la abuz in serviciu, pentru ca asa pare", a mai spus Gorghiu.