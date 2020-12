Consultari la Palatul Cotroceni, luni, 14 decembrie, pentru desemnarea premierului. Programul partidelor politice

"In temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) si ale art. 103 din Constitutia Romaniei, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis , a invitat la Palatul Cotroceni presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru", se arata in comunicatul emis.Consultarile vor avea loc luni, 14 decembrie, dupa urmatorul program:Ora 11:00 - Partidul Social Democrat ( PSD );Ora 12:00 - Partidul National Liberal ( PNL );Ora 13:00 - Alianta USR -PLUS;Ora 14:00 - Alianta pentru Unirea Romanilor ( AUR );Ora 15:00 - Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania ( UDMR );Ora 16:00 - Minoritati nationale reprezentate in Parlament.