Cum a afectat pandemia relatia intre cetateni si reprezentantii statului. "Niciun politician nu mai are indice de favorabilitate pozitiv"

Romanii isi pierd increderea in partidele vechi

In exclusivitate pentrusociologul Vladimir Ionas, de la Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, a explicat modul in care pandemia COVID-19 a erodat increderea cetatenilor in liderii politici Potrivit ultimelor calcule sociologice, astazi nu exista niciun politician in Romania care sa aiba un indice al favorabilitatii pozitiv. Cea mai mare problema pentru politicieni in aceste zile, potrivit lui Ionas, o reprezinta recastigarea increderii cetatenilor."Cred ca cel mai important aspect legat de increderea cetatenilor in politicieni si oameni care ocupa functii de demnitate publica este ca nu exista niciun politician astazi in Romania care sa aiba un indice al favorabilitatii pozitiv, sa fie mai multi cei care au incredere in el decat cei care nu au incredere.Toti politicienii, din pacate, nu mai reusesc sa convinga oamenii, nu se mai bucura de increderea acestora. La fel si partidele politice. In general, cam tot ce tine de politica, oamenii se indeparteaza si as vrea sa nu aiba nimic de a face. Aceasta e cea mai mare problema astazi: recastigarea increderii cetatenilor", a conchis acesta.Mai mult, Ionas sustine ca seful statului a suferit o scadere abrupta in ultimul an, iar principala cauza o constituie lipsa acestuia din comunicarile despre starea epidemiei de coronavirus din tara noastra."Presedintele Klaus Iohannis a pierdut foarte mult din favorabilitate in ultimii 2 ani. In ultimul an, presedintele Klaus Iohannis a avut o scadere chiar abrupta. Insa, era pana la urma de asteptat acest lucru pentru ca oamenii il vedeau la inceputul pandemiei ca principal comunicator pe subiect si domnia sa si-a asumat rolul de comunicator o perioada, iar apoi a disparut.In acest context, era normal ca oamenii sa il perceapa ca fiind absent si sa piarda din aceasta favorabilitate. La presedinte trendul este intodeauna fluctuant, poate scadea si in 6 luni sa creasca din nou. E o chestie de perceptie de moment", a declarat sociologul Vladimir Ionas pentruAmintim ca sociologul Vladimir Ionas a declarat zilele trecute pentrum si ca partidul condus de George Simion se pozitioneaza pe locul 3 la intentie de vot, depasind astfel Alianta USRPLUS "Pot confirma faptul ca AUR a depasit USRPLUS in sondaje. Nu pot spune momentan procente, dar intr-adevar, AUR este al 3-lea partid din Romania, dupa PSD si PNL . Nu este o diferenta foarte mare intre AUR si USRPLUS, dar a reusit sa depaseasca in intentia de vot USRPLUS", a spus Vladimir Ionas pentru Ziare.com.Sociologul a explicat faptul ca ascensiunea AUR in sondaje vine pe fondul increderii tot mai scazute pe care romanii o au in partidele politice vechi. Potrivit lui Ionas, AUR reuseste sa rupa tot mai mult din electoratul USRPLUS, motiv pentru care Alianta inregistreaza scaderi la intentia de vot."Cresterea AUR vine strict pe lipsa de incredere a cetatenilor in politica. USRPLUS nu mai reprezinta acea noutate care i-a adus succesul in alegerile anterioare. AUR i-a luat acest loc.Prezenta estimata foarte scazuta la urne reuseste sa faca AUR al 3-lea partid din Romania. In plus, AUR reuseste ceva la care nu se asteptau foarte multi: sa rupa chiar din electoratul USRPLUS. O anumita parte a electoratului AUR se suprapune foarte bine cu electoratul USRPLUS, in special cand vine vorba despre persoanele cu o educatie superioara", a detaliat acesta.