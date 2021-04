Pe cine va sustine Klaus Iohannis la Congresul PNL: "Cartea castigatoare" pentru Ludovic Orban sau Florin Citu

"Opinia presedintelui va cantari si pentru USRPLUS"

Ludovic Orban spune ca are sustinerea a 36 de organizatii

Contactat de, politologul Andrei Taranu a declarat ca seful statului nu are un preferat clar la Congresul PNL , ci va sustine pe oricine reuseste sa mentina linistea in coalitia de guvernare, fie ca e Florin Citu, fie ca e Ludovic Orban "Putem intelege un lucru foarte clar din ceea ce a zis Iohannis aseara: presedintele nu putea sa spuna foarte clar nimic despre viata interna a partidelor pentru ca ar iesi din cadrul constitutional. Insa, fara discutii el sustine "Guvernul meu" si va sustine pe oricine va fi in consonanta cu ideea acestei coalitii, pe care, asa cum stim inca dinainte de alegerile parlamentare, presedintele a mosit-o.El a mosit aceasta unificare oarecum impotriva naturii intre PNL si USRPLUS. De aici, ideea ca va sustine pe oricine va putea mentine coalitia de guvernare, fie ca e Florin Citu, fie ca e Ludovic Orban. Dupa cum bine vedeti, este foarte greu sa mentii aceasta coalitie", a declarat Andrei Taranu pentru"Va cantari opinia presedintelui in mod clar, atat pentru liberali, cat si pentru cei de la USRPLUS. Asa cum ati vazut, atunci cand a inceput criza in coalitie, acum doua saptamani, prima persoana cu care a cautat sa se intalneasca Dan Barna a fost presedintele Klaus Iohannis. Partidele din Romania traiesc inca in aceasta dimensiune voievodala.In aceasta nevoie de a avea un conducator ferm, in sensul vizibil, pe care sa poata conta. In toata istoria noastra de dupa 1989, presedintii au fost in aceasta maniera. Atunci cand n-au performat, de exemplu si domnul Constantinescu, au fost abandonati si de partide", a conchis Andrei Taranu.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat, intr-o conferinta de presa, daca considera ca Florin Citu ar fi un bun presedinte al PNL si daca participarea la evenimente alaturi de el este un semn ca il sprijina pentru aceasta functie. Presedintele a raspuns ca il sustine pe "premierul Florin Citu" si ca "discutiile din partid se fac in partid"."Presedintele Romaniei nu este membru de partid si ca atare nu are caderea sa se exprime asupra unor proceduri din interiorul partidelor politice. Faptul ca merg impreuna cu premierul la diferite evenimente este un semnal de sustinere pentru premierul Florin Citu, premierul propus de coalitia de guvernare, si este evident in interesul meu, al coalitiei si al Romaniei ca acest guvern sa performeze, ceea ce pana acum si face", a spus Klaus Iohannis."Discutia din partid se va face in partid", a adaugat el.Ludovic Orban a anuntat vineri ca 36 de organizatii PNL au votat, in biroul judetean, sustinerea candidaturii sale pentru un nou mandat la sefia partidului. Liderul liberalilor a mai spus ca va avea loc anul acesta Congresul formatiunii, insa evenimentul va fi organizat in functie de cum va permite situatia epidemiologica."Un numar de 36 organizatii au votat in birourile judetene sustinerea candidaturii mele. Nu am vrut sa spun, nu am fortat. E o chestiune normala, fireasca sa ai alegeri in partid, pentru ca democratie inseamna si democratie in interiorul partidului si in mod clar vom face Congres anul acesta", a afirmat Ludovic Orban, vineri intr-o conferinta de presa la sediul Prefecturii Dolj.El a mai spus ca in functie de cum va evolua situatia epidemiologica va fi organizat si Congresul PNL."Conform prevederilor statutare ale PNL, in anul de dupa alegerile parlamentare se organizeaza alegeri in partid la toate nivelurile: trebuie sa se faca adunari generale in fiecare organizatie locala din tara, in interval de o luna, o luna jumate, ulterior, intr-o luna, o luna jumate sunt organizate conferintele judetene de alegeri, pentru alegerea conducerilor la nivel judetean si abia dupa aceea se organizeaza Congresul.In conditiile in care am avut valul trei al pandemiei cu varful de 6.000 - 6.000 si ceva de cazuri, ar fi fost nepotrivit, daca nu chiar sfidator, sa ne apucam noi sa organizam, pentru ca noi nu avem in statut posibilitatea de a vota online. Si este si foarte greu sa se realizeze lucrul acest. Si atunci, la noi alegerile se fac cu participarea membrilor de partid, cu adunari. Vad ca este un trend descendent al infectarilor, iar daca acest trend descendent se consolideaza, vom demara procedurile de congres imediat ce situatia epidemiologica ne va permite", a explicat liderul liberalilor.