Presedintele Iohannis s-a intalnit cu ministrul Sorin Cimpeanu. Cursurile se reiau dupa vacanta dupa aceleasi scenarii

"In acest context, au fost evaluate demersurile realizate pentru asigurarea masurilor de protectie sanitara la nivelul unitatilor scolare. In ceea ce priveste reluarea cursurilor dupa actuala vacanta, se vor aplica aceleasi scenarii pe baza carora s-a desfasurat activitatea didactica in acest semestru.Obiectivul principal este reintoarcerea in clase a tuturor elevilor cat mai curand posibil, dar acest lucru depinde direct de evolutia epidemiologica", arata un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale.Conform sursei citate, seful statului a apreciat actiunile Ministerului Educatiei referitoare la campania de vaccinare pentru comunitatile scolare si universitare si a evidentiat, totodata, necesitatea intensificarii procesului de vaccinare."Imunizarea intr-un numar cat mai mare a personalului din sistemul de invatamant va permite desfasurarea in siguranta a cursurilor, atat cadrele didactice, cat si elevii fiind, astfel, protejati impotriva infectarii cu SARS-CoV-2", arata sursa amintita.O alta tema de discutie a vizat nevoia de consolidare a unor conduceri performante la nivel preuniversitar.In acest sens, in perioada urmatoare, Ministerul Educatiei va stabili metodologia si criteriile pentru organizarea concursurilor de ocupare a functiilor de directori si directori adjuncti, mai indica documentul de presa al Administratiei Prezidentiale.