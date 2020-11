Deputatii adopta proiectul privind declararea in 4 iunie a Zilei Tratatului de la Trianon. Cererea lui Iohannis, respinsa

S-au inregistrat 175 voturi pentru, 23 impotriva si 85 de abtineri.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon si prevede posibilitatea organizarii, la nivel national si local, de manifestari cultural-educative si stiintifice consacrate constientizarii semnificatiei si importantei acestui Tratat. In acest sens, autoritatile centrale si locale, organizatiile neguvernamentale si reprezentantii societatii civile pot contribui la organizarea actiunilor prin acordarea de sprijin material si logistic. Totodata, Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune pot include in programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestarile dedicate acestei sarbatori.In 13 mai, Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege si l-a trimis presedintelui pentru promulgarea legii. Presedintele Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala, insa Curtea a respins obiectiile de neconstitutionalitate.Ulterior, seful statului a retrimis Parlamentului legea spre reexaminare.In motivarea cererii de reexaminare se arata ca legea trimisa la promulgare a generat numeroase critici, atat din partea expertilor, cat si a organizatiilor neguvernamentale. "Reactiile produse la nivelul societatii civile, precum si amploarea acestora au pus in evidenta faptul ca aceasta lege, in forma adoptata de Parlament, nu a reprezentat rezultatul unui proces autentic si consistent de consultare si dezbatere publica", se mai arata in cerere. Presedintele a considerat ca se impune reanalizarea legii prin reluarea de catre Parlament a intregului proces deliberativ asupra legii si initierea unei largi analize si consultari, in care sa fie implicati specialisti, istorici, cercetatori, profesori, academicieni, institutii de invatamant, institutii publice, reprezentanti ai societatii civile.Camera Deputatilor este for decizional.